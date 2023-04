Liga : Elche, lanterne rouge, humilie le Rayo Vallecano

Sensation en Liga. La lanterne rouge, Elche, a obtenu sa troisième victoire de la saison ce samedi. Et de quelle manière ! Les Franjiverdes se sont largement imposés sur leur pelouse face au Rayo Vallecano (4-0) lors de la 32e journée du championnat espagnol. Dès la demi-heure de jeu, les hommes de Sebastian Beccacece obtenaient un avantage considérable après l’expulsion du Français Florian Lejeune (27e). Avec cette supériorité numérique, les locaux ne tardaient pas à ouvrir le score grâce à Tete Morente (1-0, 45e+1).

Au retour des vestiaires, les partenaires de Carlos Clerc tuaient le suspense en deux minutes. D’abord après le but du break de Lucas Boyé (2-0, 52e). Puis quelques secondes plus tard avec la réalisation de Fidel (3-0, 53e). À 20 minutes du terme, Gerard Gumbau venait à son tour alourdir la marque d’une finition plein de sang-froid. (4-0, 72e). Un succès de prestige donc, mais qui n’aura aucune influence sur le classement, puisque Elche est déjà condamné à la deuxième division l’an prochain avec 16 points. Après sa belle victoire en milieu de semaine face au FC Barcelone (2-1), le Rayo Vallecano retombe dans ses travers et s’éloigne de l’Europe.

