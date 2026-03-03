Real Madrid : le joueur agressé par Rüdiger sort du silence

L’affaire de l’agression non sanctionnée d’Antonio Rüdiger sur Diego Rico lors du match Real Marid-Getafe (0-1) va-t-elle en rester là ? Nul ne le sait encore, mais l’Espagne a été très choquée de voir un tel acte ne pas être puni. Aujourd’hui, la victime du coup de genou du défenseur allemand de la Casa Blanca est sortie du silence au micro de la Cadena COPE.

« S’il m’avait mal pris, j’aurais pu y rester. Si ça avait été l’inverse, j’aurais écopé de 10 matchs de suspension ou je n’aurais pas joué de toute la saison. Je ne sais pas à quoi sert la VAR. Je pense qu’il est là pour ces situations. C’est une agression, on voit qu’il va me frapper exprès. Dans l’action précédente, nous avons une altercation, il siffle une faute et, en se dirigeant vers la défense, il dit des choses. Juste après, le ballon m’arrive et on voit qu’il écarte même son coéquipier pour me casser la figure ». Ambiance.