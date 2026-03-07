Menu Rechercher
FA Cup : Chelsea s’en sort en prolongations contre Wrexham

Par Samuel Zemour
Alejandro Garnacho avec Chelsea @Maxppp

Ce samedi, la FA Cup reprenait ses droits en Angleterre. Et pour les huitièmes de finale de la compétition, Chelsea devait défier Wrexham, le 6e de Championship, mais surtout le club de Ryan Reynolds. L’acteur canado-américain ayant co-racheté le club en 2021. Et l’affiche n’a pas fait peur aux joueurs de l’interprète de Deadpool, au cinéma, puisque Smith ouvrait rapidement le score (1-0, 18e). Ce qui a réveillé les Blues, qui ont profité d’un contre-son-camp pour égaliser avant la pause (1-1, 40e).

Et Doyle avait même permis à Wrexham de prendre l’avantage, mais pour une courte durée, puisque Acheompong, le jeune Londonien de 19 ans, égalisait dans la foulée (2-2, 82e). Les deux équipes allaient donc se diriger vers les prolongations, avec un avantage pour Chelsea puisque Wrexham a terminé la rencontre à dix contre onze. Et au bout du suspense, Garnacho, puis Joao Pedro, en toute fin de match, offraient la qualification aux Blues (4-2, 120e). Chelsea verra donc les quarts de finale.

