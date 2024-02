PSG-Rennes : la réaction à chaud du sauveur Gonçalo Ramos

Mené au score jusque dans les derniers instants de la rencontre, le Paris Saint-Germain a finalement arraché le match nul (1-1) face au Stade Rennais. Entré en jeu en cours de match, Gonçalo Ramos a finalement délivré les siens sur un penalty à la dernière seconde. Interrogé au micro de Canal + après la rencontre, le buteur portugais a affiché sa joie pour son but mais n’a pas manqué non plus d’afficher sa frustration sur le résultat final.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 54 23 35 16 6 1 54 19 7 Rennes 35 23 8 9 8 6 35 27

«Heureux pour le but mais pas pour le nul. C’est une très belle équipe, Rennes a de très bon joueurs on savait que ça ne serait pas un match facile», a tout d’abord assuré l’ancien joueur de Benfica avant d’ajouter : «quand je suis sur le terrain je suis toujours content mais déçu pour le résultat. Mon penalty ? Oui j’ai frappé fort». Voilà qui est dit !