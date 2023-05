Manchester City : Bernardo Silva répond à l’intérêt du PSG

La suite après cette publicité

Bernardo Silva a été monstrueux. Auteur des deux premiers buts de Manchester City lors de la demi-finale retour de Ligue des Champions face au Real Madrid, le Portugais a rapidement mis un terme aux espoirs merengues. Élu homme du match par l’UEFA et notre rédaction, le numéro 20 des Skyblues s’est confié au micro de Canal+ sur cette soirée magique pour le club et les supporters mancuniens.

« C’était une belle soirée pour nous. On a fait un match magnifique. En première période, on n’a pas laissé d’espace, on a pressé, créé des occasions. On en a marqué deux, mais on aurait pu en marquer plus. Face au Real, si tu n’es pas prêt physiquement, tactiquement, tu ne vas pas en finale. L’équipe a très bien joué. On a joué avec de la personnalité. On voulait donner cette finale à nos supporters. Nous avons une autre opportunité de gagner cette compétition ».

«Cet été, on verra ce qu’il va se passer.»

Et vu la démonstration des Cityzens, peu nombreux sont ceux qui voient l’Inter soulever la coupe le 10 juin prochain face à cette armada mancunienne. D’ailleurs, depuis l’arrivée d’Erling Haaland, beaucoup pensent que Pep Guardiola dispose de la meilleure version de City de l’histoire. Qu’en pense Bernardo Silva ? « La meilleure équipe de City ? Je ne sais pas. C’est difficile de dire ça. On est aussi fort que l’équipe qui est arrivée en finale (en 2021). Avec Haaland, c’est différent, avant on avait un faux neuf. Il faut gagner la Ligue des Champions et après je vous dirai si on a la meilleure équipe. »

Enfin, le Lusitanien n’a bien évidemment pas échappé à la question sur son avenir. Annoncé dans le viseur du PSG, le milieu offensif a sans doute donné du bonheur aux supporters franciliens après sa prestation XXL de ce soir. Mais pour le moment, pas question de donner du grain à moudre aux médias sur son avenir. « Le programme, c’est terminer la saison, gagner la Premier League, gagner la FA Cup face à Manchester United et gagner contre l’Inter. Cet été, on verra ce qu’il va se passer. » Patience donc.