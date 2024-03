MLS : Lionel Messi et Luis Suarez ont régalé contre Orlando

Pour son troisième match de saison régulière contre Orlando, l’Inter Miami de Lionel Messi et Luis Suárez a régalé. Dans le derby floridien, l’Uruguayen a d’abord rapidement inscrit un joli doublé en dix minutes et a fait le break pour les Hérons. L’ex-Catalan a ensuite offert le troisième but à Robert Taylor, avant la pause (3-0, 29e).

La suite après cette publicité

Et après le show Suarez en première période, Lionel Messi a d’abord inscrit un superbe but de la tête, avant de s’offrir un doublé après une action confuse emmenée par Jordi Alba (5-0, 62e). Grâce à ce nouveau succès, les Roses passent provisoirement leaders de leur Conférence Est, avec sept points en trois journées.