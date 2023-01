Real Madrid - FC Barcelone : la presse madrilène désigne les coupables

Le réveil est dur à Madrid ce lundi. Effectivement, les Merengues se sont inclinés sur le score de 3-1 face au FC Barcelone lors de la finale de la Supercoupe d’Espagne dimanche soir. Un trophée mineur certes, mais une défaite face à l’ennemi juré fait toujours mal. Surtout que cette fois, les Catalans ont été bien supérieurs, collectivement comme individuellement. Si après la rencontre Carlo Ancelotti a expliqué que c’était « un manque de respect de parler d’humiliation », c’est bien de cette façon que la presse madrilène analyse le match.

Déjà un peu énervés après la défaite face à Villarreal en Liga le week-end dernier, où l’image laissée par l’écurie dirigée par le coach italien avait déjà été assez mauvaise, les médias qui couvrent l’actualité du champion d’Europe en titre se lâchent ce matin. Et très peu de joueurs se sauvent. « Que ton gardien soit encore le meilleur joueur en dit long sur l’équipe », lançait l’ancien joueur du club et aujourd’hui consultant Predrag Mijatović sur la Cadena SER après la rencontre. Ferland Mendy est d’ailleurs le seul joueur de champ qui récolte des commentaires plutôt honnêtes, lui qui est pourtant souvent critiqué dernièrement.

Camavinga prend cher

Marca ne mâche pas ses mots et qualifie par exemple Carvajal, Camavinga ou Rüdiger de « désastreux ». « Son match est une horreur », peut-on lire au sujet du défenseur allemand, alors que le Français reçoit un commentaire très piquant dans le comtpe rendu individuel du match : « désordonné dans le jeu, que ce soit en défense comme en attaque. Intense au pressing, mais trop précipité et maladroit à la distribution. Un poids pour l’équipe quand il fallait relancer. Encore une fois pointé du doigt par Ancelotti et sorti à la pause ». Même des joueurs généralement protégés comme Kroos, Modric présenté comme « cuit physiquement » ou Vinicius Junior se font tacler.

AS n’est pas vraiment plus clément. « Complètement dépassé en première période, avec beaucoup de problèmes pour courir derrière Balde et coupable sur les deux buts », peut-on lire au sujet de Dani Carvajal. « Très peu de choses montrées par le Brésilien, qui n’est toujours pas en forme et s’embourbe dans des discussions avec les arbitres et les adversaires. Il devrait jouer plus simple et miser sur sa vitesse », lance le média sur Vinicius Junior. Quant à Karim Benzema, son but dans le temps additionnel ne semble pas vraiment sauver. « Ce n’était pas son jour », explique AS. Autant dire qu’il va falloir montrer rapidement une meilleure image…