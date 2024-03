Equipe de France : c’est l’hécatombe pour Didier Deschamps

Dernier appel avant le grand départ. Avant de choisir son groupe amené à disputer l’Euro 2024 en Allemagne, Didier Deschamps a droit à un dernier rassemblement, en ce mois de mars, avec des matches amicaux prévus face à l’Allemagne justement, et au Chili. Mais le sélectionneur national ne va pas vraiment pouvoir effectuer une large revue d’effectif, la faute à de nombreuses absences pour cause de blessures. Si l’on compare à la dernière sélection, datant du mois de novembre, trois hommes sont déjà indisponibles (Boubacar Kamara et Kinglsey Coman sont des blessés de longue durée, Adrien Rabiot a été récemment touché avec la Juventus Turin).

La suite après cette publicité

A ceux-là, il faut ajouter Wesley Fofana et Christopher Nkunku. Ce dernier, de nouveau touché à la cuisse, devrait être trop juste pour ce rassemblement, qui fera figure d’ultime test grandeur nature. Il n’y a pas que les blessures qui empoisonnent la vie du sélectionneur national. Observateur attentif des prestations de ses hommes, Deschamps a pu constater certaines méformes. On pense par exemple à Dayot Upamecano, en difficulté au Bayern, à Randal Kolo Muani, trimballé à tous les postes au PSG et loin d’être incontournable, à Jean-Clair Todibo et Kephren Thuram, peu en verve avec l’OGC Nice ou encore Mike Maignan, un peu moins décisif avec l’AC Milan.

À lire

EdF : Malo Gusto candidate au poste d’arrière droit

Des opportunités pour certains

Pour les amicaux face à l’Allemagne et au Chili, Deschamps va donc devoir tirer au clair certains cas, pour s’éviter des nœuds au cerveau. Quid du latéral droit, où ni Jules Koundé, qui continue d’évoluer à ce poste avec le FC Barcelone, ni Jonathan Clauss, dont l’attitude a été remise en cause à Marseille, n’ont réellement convaincu ? Il y a peu de solutions alternatives, alors que Malo Gusto s’avère jusqu’ à présent aussi inconstant que Chelsea en Premier League et que Sacha Boey n’a pas su tirer avantage de son transfert au Bayern Munich, se blessant même récemment.

La suite après cette publicité

Quid du milieu de terrain, où des places sont à prendre derrière les incontournables Tchouameni, Camavinga, Rabiot et Griezmann (incorporé au milieu par Deschamps) ? Mattéo Guendouzi, devenu titulaire à la Lazio Rome, peut espérer un strapontin, tandis que Fofana avait marqué des points lors du dernier rassemblement. Enfin, en attaque, l’absence de Coman pourrait ouvrir la porte à Bradley Barcola, étincelant avec le PSG pendant quelques semaines avant de baisser d’un ton dernièrement.