AS Roma : José Mourinho lève le voile sur la situation de Zaniolo

La Roma n’a pas du tout aimé que Nicolò Zaniolo refuse l’offre de Bournemouth. Il faut dire que la proposition était alléchante pour le club italien et le joueur mais ce dernier n’a pas été convaincu de rejoindre le 18e de Premier League. Sauf surprise, le milieu offensif devrait rester à la Louve, alors que son club souhaitait s’en débarrasser. Frustrée par ce refus, la direction des Giallorossi souhaite le sanctionner, d’autant qu’il avait demandé à ne pas jouer le dernier et le prochain match, ne s’estimant pas prêt.

Il n’est pas donc du groupe à Naples ce dimanche soir et ça semble agacer José Mourinho. «Cela fait un mois que Zaniolo dit qu’il veut partir. Il semble que j’avais raison… Maintenant, il n’est pas disponible, il est ne fait pas partie du projet, et je pense uniquement et exclusivement au prochain match contre Naples» a lâché le technicien portugais en conférence de presse, quelques heures avant le coup d’envoi de la rencontre face au leader de Serie A.

