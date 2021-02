L'OM ne se pressera pas

L'Olympique de Marseille cherche son futur entraîneur. Et il semblerait que Pablo Longoria, le head of football, a jeté son dévolu sur Jorge Sampaoli, dont nous vous avons détaillé le style. Problème, l'entraîneur argentin doit d'abord finir la saison avec son club brésilien de l'Atlético Mineiro, qui s'étire jusqu'au 26 février prochain. Choix numéro 1, l'Argentin est prêt à rallier le sud de la France malgré le contexte actuel délicat mais les négociations salariales n'ont pas encore débuté et devront être approuvées par Frank McCourt.

Résultat, l'OM va faire durer l'intérim de Nasser Larguet, le directeur du centre de formation, qui a déjà passé deux matches sur le banc de touche, contre Lens et le PSG pour 1 point pris. Selon les informations de L'Equipe, il sera encore en poste pour la rencontre de Coupe de France face à Auxerre mercredi et contre Bordeaux dimanche prochain. Nous serons alors le 14 février et Sampaoli ne sera toujours pas libre. Mais les négociations auront alors peut-être bien avancé...