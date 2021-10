Ligue Europa, OM : aucun supporter autorisé à Rome

Après son match contre le FC Lorient dimanche soir dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1 (20h45), l'Olympique de Marseille va se déplacer à Rome jeudi soir pour y affronter la Lazio (18h45) dans le cadre de la 3e journée de la phase de poules de Ligue Europa. Et pour ce déplacement en Italie, les Phocéens ne pourront pas compter sur leurs supporters.

Comme le révèle RMC Sport, le club olympien a informé ses fans aujourd'hui qu'ils ne pourraient pas se rendre au Stadio Olimpico à cause des antécédents entre certains supporters. Quelques tensions avaient en effet éclaté lors de la double-confrontation entre les deux formations en C3 en 2018. Mais les deux clubs se sont mis d'accord avec l'UEFA, et il n'y aura pas non plus de supporters biancocelesti lors du match retour à l'Orange Vélodrome, le 4 novembre prochain.