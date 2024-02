BL : Leverkusen s’en sort, Stuttgart et Guirassy enchaînent, Dortmund cale

En préambule de la confrontation entre le RB Leipzig et le Borussia M’Gladbach, cinq rencontres étaient à suivre ce samedi à l’occasion de la 22e journée de Bundesliga. Bourreau du Bayern Munich le week-end dernier, le Bayer Leverkusen avait l’opportunité de creuser davantage l’écart en tête du classement en cas de résultat favorable à Heidenheim. Longtemps accroché par le promu, le B04 a fait la différence grâce à des réalisations de Frimpong et du Français Adli. La réduction du score de Pieringer en fin de partie ne changera rien au score final (2-1). En déplacement sur la pelouse de la lanterne rouge, Stuttgart a tenu bon pour l’emporter (2-0), et ce, après avoir été réduit à dix contre onze avant la pause. Muet jusqu’ici, Guirassy est venu inscrire son 18e but de la saison en championnat, le premier depuis le début de l’année civile tandis que Dahoud a ouvert son compteur avec le VfB.

La suite après cette publicité

Classement Live Bundesliga # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Leverkusen 58 22 42 18 4 0 57 15 2 Bayern Munich 50 21 37 16 2 3 59 22 3 Stuttgart 46 22 23 15 1 6 51 28 4 Dortmund 41 22 17 11 8 3 44 27 5 Leipzig 37 21 18 11 4 6 46 28 6 Francfort 32 21 6 8 8 5 31 25 7 Brême 29 22 -3 8 5 9 31 34 8 Fribourg 28 21 -11 8 4 9 26 37 9 Hoffenheim 27 22 -3 7 6 9 38 41 10 Heidenheim 27 22 -7 7 6 9 31 38 Voir le classement complet

Dans les autres rencontres de la journée, le Borussia Dortmund croisait le fer avec le VfL Wolfsburg. Après s’être rapidement mis à l’abri dès l’entame de la partie suite au but de Füllkrug, le BvB a souffert en deuxième période avant de concéder le point du nul, Gerhardt égalisant en faveur des Loups peu après l’heure de jeu (1-1). En quête d’un succès depuis le 4 novembre, Mayence a créé la sensation de la journée en dominant Augsbourg (1-0). Au terme d’une rencontre hachée, marquée par des expulsions de part et d’autre, l’Union Berlin a pris le dessus sur Hoffenheim à la PreZero Arena (1-0), Aaronson inscrivant l’unique but de la partie. Si le Bayer Leverkusen compte provisoirement 8 points d’avance sur son dauphin, Stuttgart a consolidé sa troisième place au détriment de Dortmund qui cède du terrain dans la course au podium. Darmstadt et Mayence demeurent dans les bas-fonds du classement pendant que l’Union Berlin prend ses distances avec la zone rouge. En milieu de classement, Hoffenheim, Heidenheim, Wolfsburg et Augsburg se tiennent dans un mouchoir de poche.

Les résultats des matchs de 15h30 :