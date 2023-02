Ligue 2 : Metz au pied du podium après sa victoire à Amiens

La dernière affiche de la 22ème journée de Ligue 2 offrait une belle confrontation entre deux équipes engagées dans la lutte pour accéder à l’élite du football français la saison prochaine. Pour cette occasion, Amiens recevait Metz au stade de la Licorne. Respectivement 7ème et 6ème de Ligue 2 avec le même nombre de points, les deux formations pouvaient distancer un concurrent direct en cas de victoire. La première période était d’ailleurs assez équilibrée entre les deux équipes. Les Messins peinaient à s’approcher de la surface adverse tandis que les Amiénois procédaient en contre sans se montrer réellement dangereux.

La seule occasion à la pause était l’œuvre de Kassoum Ouattara, tout proche de marquer contre son camp sur une mauvais appréciation mais le ballon venait heurter le poteau de Régis Gurtner (21e). Au retour des vestiaires, Georges Mikautadze récupèrait le ballon dans la surface et poussait le ballon devant Nicholas Opoku qui taclait maladroitement l’attaquant géorgien et l’arbitre de la rencontre sifflait pénalty sans hésiter (54e). L’attaquant géorgien se faisait justice et ouvrait le score (55e, 1-0). En fin de rencontre, Arthur Atta surgissait devant Mohamed Fofana sur corner pour reprendre d’une superbe volée et accroitre l’avance des visiteurs (78e, 2-0). Au classement, Metz se retrouve au pied du podium grâce à ce succès tandis qu’Amiens reste bloqué à la 7ème place.

