Liga : Villarreal se balade contre le Celta de Vigo

Suite de la 32ème journée de la Liga. Villarreal accueillait, sur la pelouse de son Estadio de la Ceramica, le Celta de Vigo ce dimanche après-midi. En première période, le Sous-marin Jaune s’est rapidement mis à l’abri grâce à un doublé de Nicolas Jackson (2e, 12e). Une domination claire et nette qui aurait même pu être bien plus large avec le penalty raté de Dani Parejo (26e). Mais les visiteurs ne se sont pas avoués vaincus et ont su réduire le score avant la pause grâce à Jørgen Strand Larsen (29e). Avec un second acte plus calme, les joueurs de Quique Setién ont patienté, contrôlé le rythme de la rencontre et ont su faire le break avec Ramón Terrats (70e).

Suffisant pour verrouiller la victoire (3-1). Au classement, Villarreal conforte sa 5ème position du championnat espagnol, tandis que le Celta de Vigo reste à une anecdotique 13ème place. Le weekend prochain, le Sous-marin Jaune se déplacera à Valence. Les Célticos iront dans la banlieue de Madrid pour y défier Getafe, lors de la 33ème journée de Liga.

