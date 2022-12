Mercato : Lionel Messi est tombé amoureux du PSG

La suite après cette publicité

L’heure du choix est arrivée. Embarqué dans sa dernière année de contrat au Paris Saint-Germain, Lionel Messi avait été clair. L’Argentin de 35 ans ne voulait parler de son futur qu’une fois la Coupe du Monde terminée. Et aujourd’hui, Messi est clairement en position de force. Sacré avec l’Argentine, le numéro 30 des Rouge et Bleu a le loisir de choisir sa prochaine équipe. À Barcelone, malgré les difficultés financières des Blaugranas, Joan Laporta continue de faire des appels du pied à son ancien joueur.

« Pour nous, il est le meilleur de tous les temps. Nous l’avons eu ici et il est devenu un joueur ici. Je suis convaincu que, dans son cœur, il est un Culé. Il est un Culé de référence et sera toujours lié au Barça. Nous aimerions beaucoup qu’il revienne, mais c’est quelque chose que nous devrons attendre et voir », a-t-il déclaré récemment. Malheureusement pour le Barça, Le Parisien a lâché une bombe avant-hier soir en annonçant que le PSG et Messi avaient un accord verbal pour prolonger.

Messi se sent bien à Paris

Info ou intox ? Ce matin, la presse catalane confirme la tendance. Mundo Deportivo assure que Messi est bien proche d’étendre son séjour parisien. Le quotidien espagnol précise que Messi n’a pas reçu d’autre offre que celle du PSG. Il y a eu un intérêt de la part de plusieurs autres formations, mais toutes ont lâché l’affaire. La raison ? Elles se sont heurtées au bien-être de Messi dans la capitale française et ses bonnes relations avec son club.

Concernant le Barça, il n’y a jamais rien eu de concret de la part des Blaugranas qui ne pouvaient, de toute façon que miser sur l’affection du joueur pour la cité catalane. Financièrement, impossible pour les Culers de lutter face à un PSG prêt à rémunérer un joueur de 35 ans à hauteur de 30 M€ par an. Outre le côté financier, le PSG réunit également un autre facteur décisif dans le choix de Messi. Après le Mondial, Messi a été conforté dans l’idée qu’il était encore tranchant malgré son âge. Partir en MLS (où l’Inter Miami le courtise) a donc été jugé prématuré. Messi veut encore se battre au sein d’une équipe compétitive. C’est le cas du PSG, notamment en Ligue des Champions.