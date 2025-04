Les mots forts de Luis Enrique sur le vestiaire du PSG

Présent en conférence de presse après la victoire (2-1) du PSG face au Havre lors de la 30e journée de Ligue 1, Luis Enrique a rappelé que l’objectif restait bien évidemment la Ligue des Champions. Pour autant, le technicien espagnol compte bien terminer la saison 2024-2025 en étant invaincu sur la scène nationale. Face aux journalistes, il a d’ailleurs avoué que le collectif passait avant les individualités au sein du vestiaire parisien.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 77 29 +55 24 5 0 82 27 16 Le Havre 27 30 -31 8 3 19 33 64

«Évidemment, la Ligue des champions est un objectif commun et global. Nous devons rester compétitifs pour préparer la C1 et la finale de la Coupe de France. Il faut saisir toutes les opportunités, toutes les minutes données, pour atteindre les objectifs. Ça veut dire être généreux. Tous les joueurs ne peuvent pas jouer tout le temps, mais on a besoin de tous. Il peut y avoir des blessures, des suspensions, il faut être prêt pour pouvoir aider l’équipe. Et avec ces joueurs, c’est d’abord l’équipe et après seulement ils pensent à eux-mêmes».