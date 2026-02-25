Menu Rechercher
Serie A

Juventus : retournement de situation pour Spalletti

Par Tom Courel
1 min.
Luciano Spalletti @Maxppp

Luciano Spalletti et la Juventus changent finalement de décision. Alors que le contrat de l’actuel coach de la Vieille Dame est sur le point de se terminer en juin prochain, le club italien avait prévu de s’en séparer. Cependant, les choses ont évolué et malgré quelques derniers couacs en championnat, suivie de l’écrasante défaite face à Galatasaray en Ligue des Champions (5-2), la direction aurait décidé de le garder au chaud cet été. D’après les informations de Calcio Mercato, l’objectif est d’ailleurs très clair, puisque l’entraîneur de 66 ans aurait la possibilité de choisir les joueurs qu’il aimerait obtenir, en le demandant directement aux dirigeants afin de construire un groupe de qualité.

La source italienne affirme donc qu’il devrait bien être présent sur le banc de la formation de Serie A la saison prochaine, mis à part si une éventuelle catastrophe se déroulait durant cette deuxième partie de saison. Actuellement cinquième du championnat, bien derrière ses rivaux, la troupe de Spalletti souhaite encore accrocher le top 3, mais cela risque d’être délicat puisque l’Inter Milan (leader du classement), l’AC Milan (2e) ou encore Naples (3e) lâchent peu de miettes en chemin. Cependant, ce dimanche, un duel de taille attend les Bianconeri, avec un déplacement périlleux du côté de la Roma (4e) à 20h45.

