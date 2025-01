Barça : Dani Olmo et Pau Victor officiellement inscrits en Liga

Le feuilleton à rallonge accouche enfin de son dénouement. Depuis plusieurs semaines se posait la question de l’inscription de Dani Olmo et de Pau Victor en Liga. Faute d’apporter les garanties financières requises, le Barça s’était vu refuser l’enregistrement de ses deux joueurs pour la seconde partie de saison. Mais jugeant cette décision de la Liga et de la Fédération espagnole de football injuste (RFEF), le club catalan, par la voix de son président Joan Laporta, avait saisi le CSD, organe du ministère des Sports espagnol mais totalement indépendant et autonome.

Le Conseil avait alors donné au Barça son feu vert pour accorder une mesure conservatoire permettant d’enregistrer provisoirement de ses deux joueurs. Une réaction qui a d’ailleurs suscité une vive polémique en Espagne, puisque certains clubs, dont Las Palmas, se sont fermement opposé à cette décision. Ce jeudi soir, la pilule devrait être encore plus compliquée à avaler pour les réfractaires, étant donné que la Liga a enfin officialisé l’inscription d’Olmo et Victor pour la seconde partie de saison. Sur son site, la Ligue de football espagnol répertorie en effet les deux joueurs comme «éligibles».