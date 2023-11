Liverpool : Jürgen Klopp annonce le retour de Luis Diaz

Présent en conférence de presse avant d’affronter le promu Luton Town (05.11, 17h30) dans le cadre de la 11e journée de la Premier League, l’entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp a annoncé le retour à venir dans le groupe de son attaquant colombien Luis Diaz, mis à l’écart de l’équipe en raison du kidnapping de ses parents en Colombie, sa mère ayant été relâchée depuis. S’il avoue ne pas avoir de nouvelles informations sur la situation du père de l’international des Cafeteros (43 sélections, 9 buts), le coach allemand a tenu à donner des nouvelles de son joueur de 26 ans. «Il était à l’entraînement il y a deux jours, il a participé à une séance hier et fera partie de l’équipe. Nous devons attendre - s’il se sent bien, il sera ici et s’entraînera avec nous», a-t-il expliqué face aux journalistes.

«La séance qu’il a eue avec nous, parce que nous n’étions pas là, a montré que lorsqu’il est avec les garçons, tout va bien, tout va bien. Mais on peut aussi voir qu’il n’a pas beaucoup dormi. Nous devons voir comment il va et ensuite nous irons de l’avant. Les nouvelles de Colombie, je ne les ai pas reçues personnellement, je les reçois toujours par courrier. Tout ce qui nous donne un peu d’espoir est bon. Nous attendons les vraies bonnes nouvelles, mais c’est à peu près tout. Je ne peux pas vraiment dire ce que nous ferons, car nous attendons de savoir où nous pourrons aller chercher le garçon et c’est à partir de là que nous agirons. Mais tout dépend de lui, qu’il se rende disponible ou non, et je ne forcerai rien.» En cas de victoire sur la pelouse des Hatters, les Reds auront l’occasion de mettre la pression sur les occupants du podium.