Liverpool réagit au kidnapping des parents de Luis Diaz !

Ce dimanche après-midi, à 15h, Liverpool reçoit Nottingham Forrest pour le compte de la 10e journée de Premier League. Un match qui parait anodin tant les Reds sont préoccupés par le cas Luis Diaz. En effet, les parents du Colombien ont été kidnappés dans son pays natal. Si la mère de l’ailier gauche a été secourue et libérée samedi par la police, le père du joueur est encore recherché.

«Le Liverpool Football Club peut confirmer qu’il est au courant d’une situation actuelle impliquant la famille de Luis Diaz en Colombie. Nous espérons ardemment que cette affaire sera résolue en toute sécurité et dans les plus brefs délais. En attendant, le bien-être des joueurs restera notre priorité immédiate», peut-on lire sur le communiqué officiel de Liverpool. Pendant ce temps, en Colombie, l’armée a indiqué avoir déployé un hélicoptère militaire Black Hawk sur la zone des faits. Luis Manuel Diaz et Cilenis Marulanda, les parents de Luis Diaz, se trouvaient selon des médias colombiens dans une station-service de leur ville, dans le département de La Guajira, lorsque des hommes armés à moto les ont abordés. Luis Diaz ne devrait donc probablement pas participer au match face à Forest.