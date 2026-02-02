Menu Rechercher
Tout est bouclé pour Roman Yaremchuk à l’OL

Par Santi Aouna - Sebastien Denis - Aurélien Macedo
Roman Yaremchuk avec l'Ukraine @Maxppp

Joueur de l’Olympiakos depuis 2024 et son départ après des passages ratés à Benfica et au FC Bruges, Roman Yaremchuk (30 ans) cherche un rebond. Auteur de 4 buts et 1 passe décisive en 16 matches, il joue peu derrière Ayoub El Kaabi et Mehdi Taremi au sein du club grec. L’Olympique Lyonnais en a fait sa priorité pour le secteur offensif de par son profil athlétique qui plait au coach Paulo Fonseca.

Aperçu du côté de Lyon ce dimanche, l’attaquant ukrainien quart de finaliste de l’Euro 2020 aurait déjà passé sa visite médicale. Selon nos informations, tout est bouclé pour sa signature sous la forme de prêt sans obligation d’achat. L’option est fixée à 4 millions d’euros.

