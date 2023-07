José Mourinho veut un indésirable du PSG

La suite après cette publicité

L’aventure de Renato Sanches au PSG pourrait se conclure plus rapidement que prévu. Arrivé l’an passé, le milieu de terrain a enchaîné les blessures, adducteurs, ischio, problèmes musculaires… Résultat, il a manqué 19 rencontres sur l’ensemble de cette première saison, lui qui est arrivé en provenance du LOSC pour environ 15 M€. Il le premier déçu mais sa direction aussi et il n’est pas impossible qu’on assiste déjà à un départ du joueur cet été.

Il s’est plusieurs fois plaint de son temps de jeu. «Je me sens bien, dès que je reviens de blessure. Après la situation c’est que je me blesse. Pourtant je travaille tout le temps pour être bien. C’est une année très dure pour moi physiquement et émotionnellement aussi parce que je voudrais être avec l’équipe. Mais cette année physiquement, c’est dur pour moi», expliquait-il après le match de Ligue 1 face à Ajaccio le 14 mai dernier.

À lire

Le PSG va mettre 200 millions d’euros pour deux attaquants

Renato Sanches donne son aval pour discuter avec la Roma

Entre temps, plusieurs pistes ont été creusées, notamment en Turquie. Galatasaray ou encore Fenerbahçe se sont penchés sur la situation du Portugais, sous contrat jusqu’en 2027. Majorque s’est aussi renseigné mais cette destination moins prestigieuse n’a pas les faveurs de Renato Sanches. Toujours dans l’attente, le milieu de terrain a peut-être trouvé chaussure à son pied car selon les informations de Sky Sport Italia, c’est la Roma qui s’est signalée.

La suite après cette publicité

Le dossier pourrait même aller très vite. Car si le média précise qu’aucun contact officiel n’a encore eu lieu entre la Louve et le PSG, José Mourinho et Tiago Pinto, le directeur sportif, apprécient beaucoup le joueur. Ce dernier a même donné son accord pour ouvrir des négociations avec le club italien, lequel le suivait déjà l’été dernier. Le milieu de terrain de Sassuolo, Davide Frattesi, est toujours la priorité, mais le dossier Sanches pourrait s’accélérer dans les prochains jours.