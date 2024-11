BL : le Bayern Munich prend le large sur un Bayer Leverkusen accroché, Dortmund rechute

La plupart des équipes du haut de tableau en Allemagne avaient rendez-vous avec la 10e journée de Bundesliga cet après-midi. Les favoris au titre ont connu des fortunes diverses et celui qui s’en sort le mieux, c’est le Bayern Munich. Déjà leader avant cette journée, le géant bavarois s’est imposé à Sankt Pauli 1-0 grâce à Musiala et en profite pour prendre 6 points d’avance, en attendant le match du RB Leipzig contre Gladbach, ce samedi (18h30).

Dans le même temps, le Bayer Leverkusen, pourtant longtemps devant au tableau d’affichage avec un but de Schick (18e), a concédé le nul à Bochum (1-1). Avec ce point pris, le champion en titre grimpe à la 4e place, mais compte déjà 9 longueurs de retard sur le Bayern. Rapidement réduit à dix après le rouge de Can, le Borussia Dortmund a lui carrément chuté sur la pelouse de Mayence (3-1), malgré le 6e but en Bundesliga de Guirassy. Le BvB recule au 7e rang. Enfin, le Werder Brême a forcé la décision contre Kiel avec un succès 2-1 en fin de match.

Les résultats des matchs de 15h30 :

Bochum 1 - 1 Bayer Leverkusen : Miyoshi (89e) / Schick (18e)

Mayence 3 - 1 Borussia Dortmund : Lee (36e), Burkardt (45e+3) et Nebel (54e) / Guirassy (sp 40e)

Sankt Pauli 0 - 1 Bayern Munich : Musiala (22e)

Werder Brême 2 - 1 Holstein Kiel : Stage (36e) et Burke (89e) / Harres (48e)