Le gros pétage de plomb de Real Madrid TV contre l’arbitrage

Lors de la victoire du Real Madrid contre le Deportivo Alavés (3-2) mardi, en Liga, quatre cartons jaunes ont été distribués par Alejandro Muñíz Ruiz, arbitre de la rencontre. Ces décisions arbitrales ont été fortement critiquées par la chaîne de télévision du club merengue : « Arbitrage de merde. Abus d’autorité, attitude provocante et arrogante. Quelque chose se prépare. Ce n’est pas un mauvais arbitrage, c’est un arbitrage suspect. (…) Le Real Madrid fait face à un régime. Vinicius est stoppé par des coups de pied et reçoit un carton jaune. C’est la Liga de Tebas dans laquelle Madrid part avec quatre cartons. Le Clásico approche. Les Madrilènes sont invaincus depuis 39 matches et dimanche, ils jouent le derby, un match pour lequel, l’année dernière, ils ont dû bénéficier de trois penalties », se sont insurgés les journalistes de RMTV, dans des propos relayés par AS.

« Quand nous avons su que Muñiz Ruiz arbitrerait ce match, nous avons directement su ce qui allait se passer. Une telle performance est suspecte et quand vous vous trompez, les cartes sont comme elles sont. Grâce à ce type d’arbitrage, dans très peu de journées, il y aura des joueurs qui manqueront des matches. Cette autosuffisance ou cette autorité provocatrice sur le terrain qui punit les joueurs qui font l’objet de tacles violents de la part de l’adversaire. Vous êtes constamment pénalisés. On a l’impression que les joueurs les plus avertis sont ceux qui jouent le mieux : Modríc, Bellingham… » Le Real Madrid occupe la seconde place du classement du championnat d’Espagne, avec un match de plus que le leader, le FC Barcelone.