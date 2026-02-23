Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue des Champions

LdC : Gianluca Prestianni va bien se rendre à Madrid

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Gianluca Prestianni @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ FOOT
Real Madrid Benfica Voir sur CANAL+ FOOT

Nouvel épisode ce lundi dans l’affaire Prestianni-Vinicius Jr. En effet, l’UEFA a décidé de suspendre provisoirement l’Argentin pour une rencontre, lui qui est accusé de propos racistes envers le Brésilien. Mais pour le moment, le joueur de 20 ans ne pourra pas jouer la rencontre de mercredi soir, sauf si l’instance dirigeante du football européen revoit son jugement et sa sanction. Ce qu’espèrent Gianluca Prestianni et le Benfica Lisbonne.

La suite après cette publicité

A Bola explique d’ailleurs que le footballeur argentin va voyager avec son équipe pour Madrid. Il reste à savoir si Prestianni sera sur la pelouse ou bien en tribunes.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Benfica
Gianluca Prestianni

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Benfica Logo SL Benfica
Gianluca Prestianni Gianluca Prestianni
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier