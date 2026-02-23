LdC : Gianluca Prestianni va bien se rendre à Madrid

Nouvel épisode ce lundi dans l’affaire Prestianni-Vinicius Jr. En effet, l’UEFA a décidé de suspendre provisoirement l’Argentin pour une rencontre, lui qui est accusé de propos racistes envers le Brésilien. Mais pour le moment, le joueur de 20 ans ne pourra pas jouer la rencontre de mercredi soir, sauf si l’instance dirigeante du football européen revoit son jugement et sa sanction. Ce qu’espèrent Gianluca Prestianni et le Benfica Lisbonne.

A Bola explique d’ailleurs que le footballeur argentin va voyager avec son équipe pour Madrid. Il reste à savoir si Prestianni sera sur la pelouse ou bien en tribunes.