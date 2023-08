JT Foot Mercato : les nouvelles pistes XXL de l’Arabie saoudite

L’Arabie saoudite continue de piller l’Europe

Si les équipes de Saudi Pro League ont déjà frappé fort sur le marché des transferts, elles ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin, bien au contraire. En effet, ces derniers jours, de sacrés noms ont été associés à l’Arabie saoudite, l’occasion de faire un petit point sur les principaux dossiers. On commence de l’autre côté de la Manche avec Kevin De Bruyne, l’une des stars qui fait rêver les Saoudiens. D’après le Daily Mirror, le Belge est dans le viseur des plus grosses écuries du pays. Ce qui fait peur en Angleterre, c’est que le mercato ferme ses portes le 20 septembre là-bas, alors qu’il se termine au 1er septembre pour la plupart des championnats européens… Concernant De Bruyne, pour l’instant rien ne dit que le joueur est intéressé par le challenge saoudien. Et c’est un peu pareil pour Mohamed Salah. Il est l’une des autres stars dans le viseur des clubs de Saudi Pro League, mais son agent a déjà fermé la porte à son départ de Liverpool cet été. L’autre joueur des Reds concerné, c’est Luis Diaz ! Selon Record, deux clubs saoudiens seraient en piste pour le faire venir et notamment Al-Hilal, pour qui il est une priorité. Les dirigeants se disent prêts à lâcher 50 M€ en échange du Colombien. Mais Liverpool n’est a priori pas vendeur. Et puis, on vous en parlait ce matin dans la revue de presse mais le Napoli aussi est inquiété pour deux de ses joueurs : Victor Osimhen et Piotr Zielinski. En effet, selon le Corriere dello Sport, le club d’Al-Hilal aurait proposé aux Italiens 200 M€ pour l’attaquant nigérian et 30 M€ pour le milieu de terrain polonais. Et les contrats offerts aux joueurs sont tout aussi imposants avec 45 à 50 M€ par an pour Osimhen et 15 M€ pour Zielinski. En Espagne aussi des joueurs sont concernés. C’est le cas de Franck Kessié ! Il était courtisé par la Juventus mais il a finalement donné sa préférence à l’Arabie saoudite et à Al Ahli, l’opération devrait rapporter entre 10 et 15 M€ au Barça. Il a déjà passé sa visite médicale lundi à Paris, en marge de sa signature pour 3 ans. Ce mercredi, il en a profité pour faire ses adieux à ses coéquipiers, explique Sport. L’officialisation n’est donc plus qu’une question d’heures…

Un ancien du Real Madrid est également concerné, c’est Mariano Diaz, aujourd’hui libre de tout contrat. D’après AS, il est pisté par deux clubs saoudiens, qui ont déjà transmis leurs offres au joueur. Ce dernier n’est pas contre découvrir la Saudi Pro League mais demande un salaire bien précis de 6 M€ nets par an ! Et puis, évoquons aussi les joueurs du Paris Saint-Germain, avec d’abord Marco Verratti. Après avoir refusé une première offre d’Al-Hilal, les Parisiens ont semble-t-il changé leur fusil d’épaules pour leur milieu italien. Son coach, Luis Enrique, compterait vraiment sur lui cette saison. Pour rappel, le joueur avait trouvé un accord financier avec le club saoudien autour d’un contrat de 3 ans et d’un salaire de 152 M€ au total… Même s’il ne serait pas contre rester dans la capitale française pour une 12e saison ! En revanche, Neymar semble bien décidé à quitter Paris. Al-Hilal est très chaud pour le faire venir selon nos informations. Il a d’ailleurs reçu une offre saoudienne comprise entre 300 et 400 M€ sur plusieurs années. La MLS est également à l’affût et bien sûr le Barça qui est la destination rêvée du joueur. Comme on vous l’expliquait hier, les Catalans vont certainement devoir passer par un prêt d’un club saoudien pour pouvoir faire revenir le Brésilien. Et ce dernier ne serait pas contre l’idée, si on en croit les informations de Sport. En effet, si le deal avec le Barça est validé, Neymar serait disposé à rallier l’Arabie saoudite… Affaire à suivre.

En Angleterre, il y a du nouveau dans le dossier Harry Maguire ! Les Red Devils veulent toujours se séparer du défenseur anglais et des discussions étaient en cours avec West Ham ! Mais la première offre des Hammers, à hauteur de 25 M€, était jugée insuffisante par les dirigeants mancuniens qui en voulaient plus, vu le prix d’achat exorbitant du défenseur. Ce mercredi, selon Sky Sports, une solution a été trouvée avec West Ham. Les deux clubs seraient tombés d’accord sur un transfert d’environ 35 M€. Il reste encore à définir les modalités de paiement et surtout à trouver un accord avec le joueur, mais l’espoir revient sur ce dossier qui pourrait bientôt toucher à sa fin.

Les officiels du jour

Wout Weghorst a trouvé un nouveau point de chute ! Arrivé l’hiver dernier en prêt à Manchester United, l’attaquant néerlandais a connu 6 mois compliqués chez les Red Devils. Cet été, il est revenu du côté de Burnley, à la fin de son prêt. Mais il a été de nouveau prêté, cette fois en Allemagne, à Hoffenheim, jusqu’à la fin de la saison. En revanche, c’est fini entre Wolverhampton et Julen Lopetegui ! Les dirigeants des Wolves ont finalement décidé de repartir à zéro et ont souhaité se séparer de leur entraîneur. Selon Sky Sports, la piste étudiée pour le remplacer mène à Gary O’Neil ! Le gardien international américain Matt Turner quitte lui Arsenal, où il était numéro 2 l’an passé. Et il s’est engagé pour les 4 prochaines saisons avec Nottingham Forest…