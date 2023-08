OM : le gros coup de gueule d’Azzedine Ounahi

L’Olympique de Marseille ne s’attendait pas à ça. Cet été, Pablo Longoria et ses équipes ont mené un recrutement ambitieux. Ils ont rapidement mis la main sur Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, Ruben Blanco, Ismaïla Sarr ou encore Iliman Ndiaye. Cinq d’entre eux étaient d’ailleurs alignés hier soir au coup d’envoi lors du troisième tour aller de qualification à la Ligue des Champions face au Panathinaïkos. Et tous ont été globalement décevants, avec une mention spéciale pour Kondogbia, expulsé durant la rencontre. Une rencontre où l’OM a manqué de tout (défaite 1-0). Les coéquipiers de Leonardi Balerdi se sont donc inclinés 1 à 0 à l’extérieur.

Une défaite au goût amer. Hier soir, après le match, Marcelino n’a pas caché sa déception et sa frustration. Même chose pour Azzedine Ounahi, dont les propos sont relayés par RMC Sport. «Déjà je trouve que l’arbitre…On a regardé le match et il y a des fautes qu’il ne siffle pas. Et dès que l’on touche l’adversaire il siffle direct. Maintenant, il faut oublier ce match-là et se mettre au travail pour le prochain match (…) C’est toujours difficile de jouer à dix contre onze à l’extérieur. Maintenant, il faut oublier ce match-là et travailler pour le match retour, a encore estimé Azzedine Ounahi . […] On sait très bien que l’on a un nouveau groupe, que c’est un nouveau système donc c’est à nous de travailler et de trouver les liens entre nous.» Il va falloir vite trouver des solutions pour l’OM, qui joue déjà gros cet été.