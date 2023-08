OM : le constat amer de Marcelino

Cette campagne européenne commence bien mal pour l’OM. En déplacement sur la pelouse du Panathinaïkos lors de ce 3e tour aller de qualification pour la Ligue des Champions, les Phocéens se sont inclinés 1-0 en fin de rencontre. Le but du vétéran Brésilien Bernard leur pendait au nez tant les Grecs avaient pris l’ascendant en seconde période grâce à un jeu bien plus entreprenant. Le premier quart d’heure avait déjà laissé craindre quelques inquiétudes qui se sont confirmées au fil de la soirée.

Encore en rodage sur le plan du jeu mais aussi en retard physique face à son adversaire qui a débuté un peu plus tôt, l’OM est passé à côté. «Nous avons été en-dessous du niveau espéré, surtout en ce qui concerne l’attaque, reconnaît Marcelino après la rencontre. Et comme je l’ai dit, nous sommes une équipe en construction. Ce n’est pas une excuse mais c’est la réalité. On était venus ici pour gagner et maintenant notre tâche c’est mardi prochain au Vélodrome. Nous devrons gagner par deux buts d’écarts et bien sûr avec toute l’aide de nos supporters.»

Un match retour où l’entraîneur espagnol ne pourra pas compter sur Geoffrey Kondogbia, expulsé juste après l’heure de jeu suite à deux avertissements. C’est un autre coup dur en vue du retour. «Le deuxième carton jaune de Kondogbia a été un point important pour la fin de match. Même à dix, l’équipe a montré une bonne défense. On a essayé de tenir le coup. Le Panathinaïkos a eu une occasion et a marqué et je dirais que l’on est resté assez solide et stable pendant le match», assure pourtant Marcelino.

Ce dernier est déjà sous pression puisque les Marseillais ne visent ni plus ni moins que la qualification en phase de groupes. Pour cela, il faudra passer ce premier obstacle mardi prochain au Vélodrome lors du retour, puis passer le tour de barrage. L’OM est encore loin d’être en C1 cette saison. «Nous n’avons pas d’excuse. Ils ont gagné, on est l’OM, on se doit d’aller en Ligue des champions», tranche d’ailleurs Pau Lopez ce soir. La réception de Reims samedi prochain à l’occasion de la 1ère journée de Ligue 1 devrait déjà permettre de prendre du rythme, mais il ne s’agirait pas de vivre une nouvelle déconvenue.