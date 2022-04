Le vice-président du FC Barcelone fait le point sur les dossiers chauds du mercato !

La suite après cette publicité

Quel sera le futur visage pour le FC Barcelone ? Difficile, pour l'heure, d'en détailler les contours avec précision, tant l'effectif catalan comprend encore des incertitudes. Une chose est sûre, depuis son retour au Barça, Joan Laporta, le boss des Culés, a pris l’habitude d’être actif sur les différents mercatos, et ce n'est pas la dernière fenêtre hivernale qui pourrait contredire cette tendance. Forts des arrivées de Ferran Torres, Pierre-Eymerick Aubameyang ou encore Adama Traoré, les Blaugranas affichent ainsi un visage plus que séduisant et auront, à ce titre, l'opportunité de reprendre, à Levante (ce dimanche à 21h), leur deuxième place en championnat à l'occasion de la 31ème journée de Liga. Une réussite sportive qui pousse inévitablement les dirigeants catalans à tenter de garder cette solide ossature, qui plus est après le terrible échec vécu autour de la prolongation de Lionel Messi, aujourd'hui au PSG.

Dans cette optique, les Culés ont d'ores et déjà sécurisé l'avenir de Pedri et Ansu Fati, sans parler de Ronald Araujo, qui pourrait prolonger dans les semaines à venir. Mais au rang des prolongations, d'autres dossiers restent encore épineux. C'est notamment le cas pour Sergi Roberto. Libre de tout contrat en juin prochain, le milieu de terrain formé à la Masia ne sait toujours pas de quoi sera fait son futur. Un sujet brûlant auquel Rafael Yuste, le vice-président du Barça, a donc tenu à réagir : «nous discutons avec Sergi Roberto et ses agents. C'est un footballeur qui vient d’ici et j'espère que les négociations se termineront bien».

Le Barça veut prolonger ses stars !

Même son de cloche pour Gavi, jeune pépite barcelonaise de 17 ans. Sous contrat jusqu'en juin 2023, l'Espagnol reste lui aussi un dossier prioritaire pour les dirigeants catalans, qui plus est à l'aune des nombreux courtisans cherchant à s'offrir les services de l'international de la Roja (6 sélections). «Gavi est un excellent exemple pour tous les enfants de la Masia. Nous travaillons pour parvenir à un accord avec lui et son agent pour le renouvellement», assurait en ce sens Rafa Yuste, également interrogé sur le cas Ousmane Dembélé... Etincelant depuis son retour dans l'effectif catalan, l'ancien Rennais n'a, lui aussi, toujours pas pris de décision officielle concernant son avenir. Mais à ce niveau-là, l'optimisme est de mise dans les hautes sphères des Culés.

«Dembélé est très content, je le vois meilleur que jamais. Il y a encore beaucoup de négociations et nous verrons ce qui se passera. Mais l'intention de le renouveler est là», a ainsi rappelé le vice-président barcelonais. Interrogé, enfin, sur le dossier Erling Haaland, Yuste a rappelé l'importance de respecter le cadre financier, nécessitant de ce fait une prudence certaine dans les investissements. «Nous travaillons dans la discrétion, mais nous ne ferons aucune manœuvre imprudente», a ainsi rappelé Yuste. De quoi appuyer le discours de Dani Alves qui admettait, sans langue de bois, qu'il ne dépenserait pas énormément d'argent pour attirer le cyborg norvégien. Le latéral brésilien préférant miser sur la star du PSG : Kylian Mbappé. Une chose est d'ores et déjà sûre, le prochain mercato estival des Blaugranas s'annonce bouillant.