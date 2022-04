Le renouveau du Barça, le mercato, son avenir : les confessions de Dani Alves !

La suite après cette publicité

Troisième de Liga et toujours en course en Ligue Europa après son match nul face à l'Eintracht Francfort (1-1) lors des quarts de finale aller, le FC Barcelone ne cesse de revivre sous les ordres de Xavi, en témoigne cette série impressionnante de 14 matches sans défaite. Ce dimanche, à l'occasion de la 31ème journée du championnat espagnol, les Blaugranas auront même l'occasion de retrouver leur place de dauphin du Real Madrid, provisoirement perdue au profit du Séville FC, en cas de victoire face à Levante. Une nouvelle dynamique sur laquelle Dani Alves, de retour au club en novembre dernier, s'est d'ailleurs penché dans des entretiens accordés aux quotidiens catalans Sport et Mundo Deportivo. Interrogé sur la métamorphose des Culés, le Brésilien de 38 ans a alors livré, sans langue de bois, ce qui permettait aujourd'hui à ses coéquipiers de briller collectivement.

Dans cette optique, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain a tout d'abord reconnu le poids de la dimension mentale : «l'ambiance a changé. Au Barça, vous devez venir travailler en pensant que vous avez le meilleur travail du monde. Que vous devez souffrir pendant la semaine pour pouvoir profiter des matchs. Je me suis retrouvé dans un vestiaire avec une faible estime de soi. Vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même si vous ne croyez pas en vous. C'est une chose mentale. Lorsque l'esprit est faible, ce qui vient de l'extérieur peut vous détruire». Un regain de confiance que le natif de Juazeiro a par ailleurs largement accordé au travail exceptionnel de Xavi depuis son arrivée sur le banc du club catalan : «le secret de Xavi est le travail acharné. Nous devons nous battre, faire ce que nous avons toujours fait. La seule chose qui a changé, c'est qu'il est maintenant entraîneur. Son point de vue est le même que lorsqu'il jouait. Nous travaillons très dur. C'est la première fois depuis que je suis au Barça que je travaille comme ça».

Dani Alves loue le travail de Xavi !

Relancé sur la question de son entraîneur et ancien coéquipier chez les Blaugranas, l'international brésilien (123 sélections, 8 buts) s'est même laissé à une comparaison très sincère avec Pep Guardiola qu'il a également côtoyé lors de son premier passage en Catalogne : «nous n'avons jamais travaillé avec quelqu'un comme ça sur le plan physique. Il est également important de noter que le football a changé. Avant, Guardiola avait beaucoup de bons joueurs et nous n'avions pas à courir de haut en bas. Maintenant, il est parfois temps de courir et, pour cela, nous avons besoin d'un bon physique. J'avais déjà dit il y a dix ans que Xavi serait le Guardiola 3.0 du Barça». Elogieux envers Xavi et reconnaissant d'avoir «naturellement ce rôle de leader» dans le vestiaire barcelonais, celui qui fêtera ses 39 printemps le 6 mai prochain s'est par ailleurs confié sur sa motivation toujours aussi débordante.

«Je pense que c'est une démonstration de persévérance, de respect pour votre profession, d'amour pour ce que vous faites. De plaisir aussi. Quand j'ai décidé de jouer au football, de commencer ma carrière, je voulais toujours donner le meilleur de moi-même pendant que ça durait, jusqu'à ce que j'en aie envie. Mon désir est toujours intact. Je peux continuer à apporter des choses, à concourir, à vivre la profession comme il se doit», a ainsi reconnu Alves, fier de défendre les couleurs «du meilleur club au monde». Déterminé à poursuivre l'aventure en terres barcelonaises bien qu'il lègue sereinement la responsabilité de cette décision à ses dirigeants, l'ancien joueur de la Juve est enfin revenu sur l'étincelante victoire des siens lors du Clasico face aux Madrilènes. Un succès retentissant pour lequel il n'a d'ailleurs pas boudé son plaisir. Symbole là-aussi du retour au premier plan des Blaugranas.

«Le 0-4 était spécial car c'était un signe que nous revenions. Le Barça est de retour à la compétition et excite les gens. Les fans sont allés au Camp Nou sans savoir ce qu'ils allaient voir. Le respect pour le club avait été perdu. Tout le monde sait maintenant que nous sommes une équipe compétitive. Et que nous allons mouiller le maillot». Comblé par cette nouvelle dynamique et prêt à terminer la saison pied au plancher, Alves a ensuite enfilé le costume de directeur sportif pour livrer son sentiment sur le futur mercato du Barça. Et ses positions ont le mérite d'être aussi claires que croustillantes. Interrogé sur les dossiers Kylian Mbappé et Erling Haaland, récemment cités du côté de la Catalogne, le Brésilien n'a pas hésité pour trancher sur la question...

Mbappé plutôt qu'Haaland... et Messi !

«Je ne ferais pas tout pour Haaland. Honnêtement, je ne dépenserais pas beaucoup d'argent pour lui. Sur Mbappé oui, mais pas sur Haaland. Je joue au directeur sportif, mais je prendrais d’abord Mbappé. Je pense qu'il est plus complet sur tous les aspects. Si vous devez faire un énorme investissement, vous devez le faire de la meilleure des façons. Si ça ne tenait qu'à moi, je choisirais Mbappé. C’est le meilleur, y compris pour le style du Barça. En ce moment, dans le football, il n’y a pas meilleur que lui». Relancé sur l’intérêt prononcé du Real Madrid pour le phénomène du PSG, Dani Alves préfère alors user de l'humour en sourire : «ce qui est blanc aujourd'hui peut être bleu demain. Et si on y ajoute un peu de grenat, ça devient blaugrana… J'aime les bons joueurs, ils apportent toujours beaucoup de choses. C’est celui que j'aime le plus, celui qui, selon moi, correspondrait le mieux au profil du Barça. Il y a d'autres options, évidemment, mais ce sont les goûts et les couleurs». Un message direct envoyé à sa direction pour celui qui rêverait également, par dessus tout, voir son ancien coéquipier Lionel Messi revenir au club.

«Je ne sais pas ce qu'il pense ou veut faire. J'insiste encore, je pourrais revenir une petite année avec moi pour une dernière danse. Pourquoi pas. Ce qu'il m'a dit. Il n'y a pas d'autre endroit comme ça. Nous ne pouvons pas être meilleurs ailleurs qu'ici, cela a été fait pour nous, la ville, le club. Il est parti, il a essayé quelque chose de différent et il est temps de rentrer à la maison s'il le veut», a ainsi expliqué Alves avant de proposer ses services pour finaliser rapidement la transaction : «cette équipe manque de peu, mais Messi pourrait être ce qui manque à n'importe quelle équipe. Nous parlons d'autre chose, si c'était à ma portée, je prendrais l'avion, j'irais là-bas et je le ramènerais ici aux gens». Reste désormais à savoir si les désirs du natif de Juazeiro seront écoutés dans les semaines à venir. Une chose est sûre, le Barça est bel et bien de retour au sommet et la détermination d'Alves n'y est pas étrangère.