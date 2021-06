L'AS Roma espère se débarrasser de 15 joueurs cet été !

Tiago Pinto, directeur du football de l'AS Roma depuis quelques mois, vit son premier mercato estival en Italie. Et le Lusitanien, arrivé en provenance de Benfica, a reçu un ordre clair de la part des propriétaires du club, la famille Friedkin : dégraisser quoi qu'il en coûte.

Selon le Corriere dello Sport, les Giallorossi sont même prêts à perdre de l'argent cet été sur certaines opérations si cela leur permet de réduire leur imposante masse salariale. L'objectif déclaré est de retrouver un équilibre économique à moyen-long terme. Le quotidien sportif italien liste les éléments concernés par ce que l'on présente en Italie comme une véritable purge à venir.

Pastore tête de gondole

De Pau Lopez à Federico Fazio, en passant par Amadou Diawara, Javier Pastore (salaire annuel de 4,5 M€), Edin Dzeko, Alessandro Florenzi, Justin Kluivert, Steven Nzonzi, Cengiz Ünder, Gonzalo Villar, Robin Olsen, Ante Coric (1 M€ par an) ou encore Davide Santon et William Bianda (400 000€ à l'année), ils sont tous mis sur le marché. La Gazzetta dello Sport ajoute même qu'entre Carlos Pérez et Pedro, il n'en restera qu'un la saison prochaine.

Conscients de la difficulté de placer certains de ces indésirables, les pensionnaires de l'Olimpico sont disposés à envisager des prêts en assumant une partie du salaire. Mais l'heure est clairement aux économies. José Mourinho est prévenu, il arrive à la tête d'une AS Roma en pleine cure d'austérité, même si certaines cibles devraient lui redonner du baume au cœur (Sardar Azmoun du Zenit, Andrea Belotti du Torino, Granit Xhaka d'Arsenal, Hugo Lloris de Tottenham, Sérgio Oliveira de Porto ou encore Rui Patricio de Wolverhampton).