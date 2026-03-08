La cuisinière personnelle de Neymar dément avoir porté plainte

Il y a quelques jours, le journal brésilien Métropoles annonçait que Neymar avait été poursuivi en justice par son ancienne cuisinière personnelle, Marcela Lermy Mingorance. Alors que cette affaire commençait à faire couler de l’encre au Brésil, un rebondissement est survenu au cours des dernières heures. La plaignante est sortie du silence et a nié toute procédure en cours contre l’actuel attaquant de Santos. « Je n’ai jamais déposé de plainte pour violation du droit du travail, ni aucune action en justice contre lui ou toute personne qui lui est associée », a-t-elle déclaré sur Instagram. Pour rappel, le journal brésilien avait précisé que Marcela Lermy Mingorance accusait la star brésilienne de l’avoir fait travailler 14 heures par jour, de lui avoir imposé des conditions de travail extrêmement difficiles et de lui avoir causé des blessures.

Mais la cheffe a tenu à clarifier la situation : « face à la diffusion de fausses informations me concernant, je tiens à préciser que j’ai travaillé pour le footballeur Neymar Jr. entre 2013 et 2018, en entretenant toujours une relation professionnelle fondée sur le respect et l’éthique ». Métropoles a rapporté que la cheffe aurait réclamé environ 43 000 € de dommages et intérêts, une affirmation qui a été démentie. « Le 6 mars 2026, un profil sur Instagram a publié des informations utilisant abusivement mon image et m’associant à une prétendue action en justice pour violation du droit du travail qui n’existe pas. Ces informations sont fausses. Des poursuites judiciaires sont en cours pour faire retirer le contenu et demander des comptes aux responsables », a conclu la principale intéressée. C’est ce qu’on appelle une affaire tuée dans l’œuf.