Borussia Dortmund : Youssoufa Moukoko a fait son choix pour son avenir !

Youssoufa Moukoko fait énormément parler de lui en ce moment. Déjà, parce qu’il est question de son avenir, alors que son contrat expire en juin prochain. De nombreux clubs, dont le PSG, le FC Barcelone, Newcastle et Chelsea, sont sur le coup et espèrent recruter un des plus gros espoirs du football mondial pour 0€. Puis, la polémique liée à son âge, puisque certains documents prouveraient que l’international allemand serait en réalité plus âgé que ses 18 ans officiels.

Si cette polémique d’âge faussé risque encore de se prolonger et de faire parler outre-Rhin, son avenir est en passe d’être réglé. Selon les informations du quotidien allemand Bild, Moukoko a finalement décidé de prolonger son contrat et donc de rester à Dortmund. Le média n’a aucun doute et explique que le petit prodige va étendre son bail jusqu’en 2026. La nouvelle devrait être rendue officielle d’ici dimanche.

Un choix sportif

Depuis quelques mois, les deux parties ne s’entendaient pas sur les émoluments du joueur. Bild donne les détails de son futur contrat, et on apprend qu’il touchera jusqu’à 6 millions d’euros annuels, en plus d’une prime à la signature de 10 millions d’euros. Mais pas que. Son agent Patrick Williams a également réussi à empocher une commission de 5 millions d’euros. Un joli coup…

C’est donc la fin de celui qui devait être l’un des feuilletons des prochains mois. A noter que les clubs anglais lui offraient cependant un salaire bien supérieur, mais le joueur a finalement décidé de rester considérant que c’est la meilleure option pour continuer sa progression. Bonne nouvelle pour l’écurie de la Ruhr qui va déjà perdre Jude Bellingham l’été prochain…