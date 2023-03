Le Real Madrid ne sait plus quoi faire de Reinier

Ces dernières années, le Real Madrid diffuse l’idée qu’il suffit de secouer un arbre sur le gazon de Santiago-Bernabéu pour que les talents brésiliens apparaissent et pullulent. Entre Vinícius Júnior, débarqué en 2018 en provenance de Flamengo et aujourd’hui ambassadeur de cette nouvelle génération auriverde, ou encore Rodrygo et Éder Militão, arrivés respectivement de Santos et Porto en 2019, puis devenus par la suite des pièces immuables du groupe de Carlo Ancelotti, les exemples ne manquent pas. Mais ces modèles de réussite ont néanmoins camouflé ce qui pourrait s’apparenter à un début d’échec : Reinier.

Arrivé en janvier 2020 au Real Madrid, dans le sillage de Vinícius Júnior et Rodrygo, lui aussi estampillé grand espoir du football brésilien, l’ancien joueur de Flamengo n’est pour le moment pas logé à la même enseigne que ses deux aînés, pour faire un euphémisme. Après un premier Erasmus infructueux de deux ans au Borussia Dortmund, en Allemagne, où de nombreux produits de la Casa Blanca étaient pourtant parvenus à décoller avant lui (Hakimi, Carvajal, Vallejo, Mayoral…), Reinier a rebondi cette saison à Gérone, en Catalogne, mais peine encore à décoller.

Sa saison prend encore un mauvais pli

Si son début de saison s’annonçait pourtant prometteur, Reinier a vu son statut s’étioler sous les ordres du technicien espagnol Míchel - à ne pas confondre avec l’ancien entraîneur de l’OM, qui est lui aujourd’hui à l’Olympiakos. Titulaire en début d’exercice en tant qu’électron libre du 3-4-3 catalan, et même buteur lors de la 4e journée de Liga face au Real Valladolid, le Brésilien a ensuite été rattrapé par un problème musculaire, avant de passer complètement à l’as.

De nouveau touché au biceps fémoral en novembre, l’international espoir brésilien avait été écarté du groupe catalan pendant 9 rencontres, à cheval sur la période pré et post-Coupe du Monde. Il l’avait finalement réintégré le 17 février dernier, sans pour autant entrer en jeu face à Alméria. Depuis le début de l’année 2023, Reinier paye un lourd tribut du changement de système de Michel, et de la bonne dynamique enclenchée par son équipe (Gérone est 8e de Liga sur l’année 2023). Pire, il n’a disputé que 32 minutes de jeu éparpillées sur 11 rencontres en 2023, soit 990 minutes possibles.

Quel avenir pour Reinier à Madrid ?

Acheté moyennant 30M€ en 2020 par le Real Madrid, le joueur de la génération 2002 brésilienne a vu sa valeur marchande s’effondrer au cours des derniers mois, se situant aujourd’hui autour de 3 M€, selon le site spécialisé Transfermarkt. Difficile donc, en l’état actuel des choses, d’imaginer le Real Madrid dégager une plus-value sur son milieu offensif, même en cas d’arrivée impromptue d’un club de Premier League sur le dossier. Avec l’effectif professionnel du club madrilène, Reinier n’a d’ailleurs jamais disputé la moindre minute de jeu. Il avait connu un passage éphémère avec la Castilla lors de son arrivée en janvier 2020, disputant seulement 3 rencontres avant que le COVID ne se manifeste. En raison du quota de joueurs extra-communautaires déjà atteint, il n’avait pas eu la moindre perspective de se greffer au contingent des A.

Aujourd’hui, plusieurs clubs sont tout de même prêts à le relancer. Mundo Deportivo rapportait ce mois-ci que la Lazio Rome et l’Atalanta Bergame, pensionnaires de Serie A, avaient manifesté leur intérêt pour le joueur de 21 ans. Deux portes de sorties non-négligeables même si l’intérêt le plus concret se ferait aujourd’hui au Brésil, où son club formateur Flamengo aimerait le récupérer sous la forme d’un prêt, tout comme le club pauliste des Corinthians. Autrement dit, Reinier devrait continuer d’observer à la longue vue ses aînés brésiliens du Real Madrid, d’autant que Brahim Díaz, qui a connu une jolie parenthèse en Italie et dont le retour dans la capitale espagnole est prévu pour cet été, devrait partir avec une nette longueur d’avance sur lui.