Menu Rechercher
Commenter 8
Liga Portugal

Benfica n’a pas touché 50 M€ sur le transfert de Carreras au Real Madrid

Par Allan Brevi
1 min.
Álvaro Carreras sous les couleurs du SL Benfica. @Maxppp

Benfica a précisé les montants réellement encaissés lors de certaines de ses ventes estivales les plus chères, révélant des gains nettement inférieurs aux sommes versées par les clubs acheteurs. C’est le cas de Carreras, transféré au Real Madrid pour 50 millions d’euros, mais dont le Benfica n’a retiré que 36,6 millions après déductions d’après Record. Selon le rapport financier du premier semestre 2025-2026, cette différence s’explique par la retenue du mécanisme de solidarité, les engagements envers des tiers et la valeur comptable du joueur au moment de la transaction.

La suite après cette publicité

Le cas de Orkun Kökçü, parti pour le Besiktas, illustre également cette réalité : le club portugais a reçu seulement 10,6 millions d’euros sur les 30 millions du transfert, car le joueur n’avait pas encore été totalement amorti depuis son arrivée en provenance du Feyenoord à l’été 2023. À l’inverse, le départ de Florentino vers Burnley a permis un gain net de 22,3 millions sur 26 millions encaissés, après prise en compte des mécanismes financiers et des frais d’intermédiation.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga Portugal
Benfica
Real Madrid
Álvaro Carreras

En savoir plus sur

Liga Portugal Liga Portugal Betclic
Benfica Logo SL Benfica
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Álvaro Carreras Álvaro Carreras
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier