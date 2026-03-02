Benfica n’a pas touché 50 M€ sur le transfert de Carreras au Real Madrid

Benfica a précisé les montants réellement encaissés lors de certaines de ses ventes estivales les plus chères, révélant des gains nettement inférieurs aux sommes versées par les clubs acheteurs. C’est le cas de Carreras, transféré au Real Madrid pour 50 millions d’euros, mais dont le Benfica n’a retiré que 36,6 millions après déductions d’après Record. Selon le rapport financier du premier semestre 2025-2026, cette différence s’explique par la retenue du mécanisme de solidarité, les engagements envers des tiers et la valeur comptable du joueur au moment de la transaction.

La suite après cette publicité

Le cas de Orkun Kökçü, parti pour le Besiktas, illustre également cette réalité : le club portugais a reçu seulement 10,6 millions d’euros sur les 30 millions du transfert, car le joueur n’avait pas encore été totalement amorti depuis son arrivée en provenance du Feyenoord à l’été 2023. À l’inverse, le départ de Florentino vers Burnley a permis un gain net de 22,3 millions sur 26 millions encaissés, après prise en compte des mécanismes financiers et des frais d’intermédiation.