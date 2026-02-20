Premier League : la liste des joueurs les mieux payés par club dévoilée

La Premier League est connue pour être le championnat européen où les joueurs sont les mieux rémunérés. Les plus grands talents y brillent et ils sont payés au prix fort pour rester sous les projecteurs des pelouses anglaises. Par ailleurs, The Sun a récemment dévoilé le classement des joueurs les mieux payés outre-Manche au sein de leur club. Sans grande surprise, un géant est au premier rang : Erling Haaland (25 ans). La machine à buts de Manchester City continue de dominer avec environ 614 000 euros par semaine. Juste derrière lui se trouvent Mohamed Salah (468 000 euros) à Liverpool et Bruno Fernandes (409 500 euros) à Manchester United. Puis, ce sont Bukayo Saka (351 000 euros) à Arsenal et Reece James (292 500 euros) à Chelsea qui ferment ce fabuleux top 5.

La suite après cette publicité

Entre rémunérations XXL et obligations de performance en championnat, les équipes doivent faire face à de nombreuses contraintes. Cependant, les joueurs restent des stars et la hiérarchie des salaires ne s’arrête pas au podium. Certains bénéficient de contrats très élevés qui reflètent ainsi leur valeur sur le marché des transferts. Par exemple, Morgan Gibbs-White et Granit Xhaka touchent respectivement 129 000€ par semaine à Nottingham Forest et Sunderland. João Gomes, aux Wolves, en gagne tout de même 123 000€. Du côté de Leeds, Dominic Calvert-Lewin confirme que le club compte un joueur rémunéré à six chiffres, avec 117 000€. Enfin, Burnley et Brentford figurent aussi dans le classement. Kyle Walker chez les Clarets, et Jordan Henderson avec Mikkel Damsgaard avec les Bees, perçoivent 88 000€ hebdomadaires.