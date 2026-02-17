Menu Rechercher
Arsenal va blinder Bukayo Saka jusqu’en 2031

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Bukayo Saka @Maxppp

Depuis plusieurs saisons, il s’est affirmé comme l’un des meilleurs joueurs de Premier League. Avec Arsenal, Bukayo Saka n’en finit plus de briller et impressionne. Cette saison, l’enfant du club a eu plus de mal à s’exprimer avec les Gunners. Souvent blessé, il ne compte "que" 7 buts et autant de passes décisives en 33 matches cette saison.

Un rendement moins impressionnant mais qui n’a pas entamé la volonté des dirigeants londoniens de blinder leur vedette de 24 ans. Selon les dernières informations de la BBC, Saka aurait même signé son nouveau contrat jusqu’en 2031 avec Arsenal. Avec ce nouveau bail, il devrait être le joueur le mieux payé du club avec des émoluments estimés à 343 000 euros par semaine. Un message fort pour les Gunners qui ont déjà blindé Gabriel, William Saliba et Ethan Nwaneri ces derniers mois.

