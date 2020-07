L'immense coup de gueule d'Ole Gunnar Solskjaer

Après de bons débuts et une suite un peu compliquée, Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur de Manchester United, semble enfin trouver ses marques et cela grâce notamment à l'apport de Bruno Fernandes au milieu de terrain. Ce dimanche, il affrontera, en demi-finale de la Cup, Chelsea afin de savoir si les Red Devils auront le droit de jouer une belle finale contre Arsenal, vainqueur ce samedi d'une confrontation contre le Manchester City de Pep Guardiola.

Les traditionnelles conférences de presse d'avant-match ont eu lieu et on peut dire qu'on a retrouvé un Norvégien combattant. En effet, Frank Lampard, l'ex-milieu et aujourd'hui entraîneur des Blues de Chelsea, n'a pas hésité à mettre la pression, comme l'avait fait peu de temps avant José Mourinho, le coach des Spurs de Tottenham, sur l'arbitrage et notamment l'assistance vidéo (VAR). Les deux hommes ont expliqué que United était souvent avantagé.

Solskjaer détaille tout

Solskjaer craint qu'il existe une campagne afin de déstabiliser ceux qui utilisent la VAR alors que MU a obtenu 18 penalties cette saison et que des buts à leurs adversaires ont été refusés à sept reprises après visionnage de la vidéo. Mais il a tenu à défendre ses ouailles. « Je défendrai mes joueurs à 100%. Ce ne sont pas des plongeurs, aucun d'entre eux n'essaye d'arnaquer l'arbitre. Nous avons eu raison sur toutes ces décisions cette saison. Il semble qu'il y ait un programme pour essayer d'influencer les gens », a lâché Babyface Killer avant de poursuivre en détaillant quelques rencontres.

« Je peux parler des cartons rouges qui n'ont pas été donnés lors des matches contre Southampton et West Ham lorsque nous avons perdu des points. Nous avons vu les rapports des arbitres et ils se sont excusés d'avoir pris la mauvaise décision contre nous. Parlons du carton rouge que Romeu aurait dû avoir contre nous quand il a blessé Mason Greenwood . C'est la même chose quand Mark Noble aurait dû être expulsé, à cinquante centimètres de moi, contre West Ham plus tôt dans la saison quand il a taclé Wan-Bissaka. Je ne veux pas ressembler à un certain manager qui ne parle pas de faits, mais le penalty que nous avons eu à Tottenham à la dernière minute et nous a été enlevé, cela pourrait être deux points de plus pour nous. Nous avons également eu quelques décisions annulées contre nous qui auraient pu être pour nous, ce qui signifie que la décision initiale était contre nous. Il y a trop de gens qui parlent, essayent d'influencer les gens et je ne veux pas essayer d'influencer les gens », a-t-il conclu. Reste maintenant à savoir comment va se comporter Michael Dean, l'arbitre du soir, qui n'a pas l'habitude de beaucoup siffler et qui ne donne pas beaucoup de cartons cette saison lors des deux matches de FA Cup qu'il a arbitré.