EdF : Raphaël Varane explique les raisons de sa retraite internationale

Après avoir annoncé sa retraite internationale à 29 ans, Raphaël Varane a justifié ce choix avec des mots extrêmement forts, notamment sur sa santé mentale et sur son état physique. Dans un entretien accordé à Canal +, le Champion du monde 2018 assure avoir besoin de souffler, en expliquant que la prolongation de Didier Deschamps, les conflits en interne avec la Fédération Française de Football et l’épisode du départ de Karim Benzema du Qatar n’ont rien eu à voir avec sa décision.

«J’ai failli ne pas participer au dernier Mondial 2022, j’étais effondré, j’ai terminé la Coupe du monde sur les rotules, a-t-il assuré. J’ai tout donné. Si on avait gagné, je l’aurais annoncé tout de suite après. C’est la décision la plus importante de ma carrière. Moi, je vis les choses à fond. Mentalement, j’arrive même plus à me concentrer parfois, en fin de saison. On a déjà perdu des matches au mois de juin, où l’on n’arrivait même pas à se concentrer, on était carbo. Parfois, quand je suis avec ma famille, que j’ai quitté à 13 ans, je n’arrive pas à déconnecter. Je suis là, sans être là. J’ai besoin de souffler, je suis en train d’étouffer. Le moment le plus dur a été d’appeler le sélectionneur, il s’en doutait».

