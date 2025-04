Le nouveau Désiré Doué se trouve au FC Nantes

Ce lundi 21 avril, l’équipe de France U16 défendra son titre au Mondial de Montaigu face au Portugal. Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 17h45 et il y a de fortes chances pour que le sélectionneur tricolore, José Alcocer, aligne un certain Joshua Dago dans son onze de départ. Âgé de 15 ans, le joueur du FC Nantes y fait sensation, tout comme Christ Batola, mais son profil lui permet d’attirer l’attention des médias pour une raison bien précise. Double passeur à l’occasion du dernier match de la poule A face au Cameroun samedi dernier (4-0), Dago a été l’un des hommes forts d’Alcocer durant cette phase de groupes.

En course pour être sacré en Vendée pour la deuxième année consécutive, le jeune milieu de terrain nantais, qui fêtera ses 16 ans le 10 mai prochain, compte huit sélections avec les U16 tricolores. Joueur des Canaris depuis l’âge de 6 ans, Dago a tapé dans l’œil de bon nombre d’observateurs en raison de ses qualités techniques, de percussion, mais aussi grâce à un physique lui permettant d’avoir un volume de courses important. L’occasion pour Ouest France de se pencher sur son cas.

Doué inspire Dago

Car dans cette partie de la France, Joshua Dago rappelle, toute proportion gardée bien sûr, un autre talent passé dans l’Ouest, mais à Rennes : Désiré Doué. Une comparaison confirmée par le sélectionneur Alcocer. «Il y a une certaine ressemblance, je suis entièrement d’accord. Il peut arriver à Josh d’en faire trop, lorsqu’il est pris dans son élan, signale son sélectionneur. Sur l’action qui a précédé notre deuxième but contre le Cameroun, je lui ai fait la remarque. Il a rectifié le tir tout de suite. Quand on a un joueur qui est capable d’accepter la remarque et de la prendre en compte, on a affaire à un client.»

La carrière de Dago connaîtra-t-elle la même trajectoire que celle de Doué ? Ancienne pépite du Stade Rennais, Désiré Doué avait été lancé en Ligue 1 le 7 août 2022 contre Lorient à seulement 17 ans, avant de se révéler aux yeux du monde entier depuis le début de l’année 2025, sous le maillot du Paris Saint-Germain. Joueur des U17 de FCN depuis 2024, Joshua Dago est encore loin des temps de passage de son aîné parisien, mais il espère plus que jamais suivre ses traces. «Je m’inspire de Doué. On a la même idole : Neymar.» Retenez bien ce nom !