OM : Dimitri Payet comprend les critiques

Avant le nul entre l'Olympique de Marseille et le FC Metz (1-1), pour le compte de la treizième journée de Ligue 1, Dimitri Payet était présent sur Téléfoot ce dimanche matin. Auteur d'un excellent début de saison avec un bilan de 8 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues, le maître à jouer des Phocéens porte son équipe pointant actuellement à la quatrième place du championnat de France. Une période faste pour l'attaquant international français (38 sélections, 8 buts) mais qui peut aussi être la cible de vives critiques quand son efficacité baisse.

La suite après cette publicité

Interrogé à ce sujet, le Marseillais semble, à ce titre, comprendre les critiques et s'en sert par ailleurs pour maintenir une dynamique positive : «je sais qu’on ne me pardonne rien, qu’on attend beaucoup de moi. C’est une motivation de me dire que les gens savent de quoi je suis capable. Ils veulent que je sois bon tout le temps, c'est normal.»