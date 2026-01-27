Menu Rechercher
CAN 2025 : le Sénégal sous la menace d’une énorme suspension

Par Allan Brevi
1 min.
Seulement 10 jours après la finale de la CAN 2025 qui a dégénéré, le Sénégal est passé ce mardi devant la commission de discipline de la CAF. Les Lions de la Teranga, et plus particulièrement leur sélectionneur Pape Thiaw, sont dans le viseur après avoir quitté le terrain à la suite d’un penalty contesté en toute fin de match contre le Maroc, victorieux (1-0) après prolongation. L’affrontement a été marqué par de nombreux incidents : altercations sur le terrain et dans les tribunes, tentatives d’envahissement et dégâts matériels… Le dossier est particulièrement sensible et a été suivi de près par le président de la Fédération sénégalaise, Abdoulaye Fall, qui a dénoncé une mainmise supposée du Maroc sur la CAF.

Les sanctions qui pourraient être prises concernent avant tout Thiaw et certains joueurs, mais elles devraient rester limitées au cadre africain et ne menacent pas la qualification sénégalaise pour la Coupe du Monde selon L’Équipe. La commission disciplinaire, composée de représentants de plusieurs pays africains, s’appuie sur plusieurs rapports officiels, notamment celui de l’arbitre et des responsables de la sécurité. La FIFA a d’ores et déjà condamné fermement ces comportements et rappelé que de tels agissements étaient inacceptables, soulignant que toute sanction devrait rester circonscrite au continent, même si une extension mondiale reste théoriquement possible.

Pub. le - MAJ le
