PSG : ça pousse fort à Manchester pour séduire Luis Enrique

Nommé coach intérimaire de Manchester United après le fiasco Ruben Amorim, Michael Carrick est loin d’être ridicule. Les Red Devils sont troisièmes du classement de Premier League et peuvent donc rêver de retour en Ligue des Champions après deux saisons galères ponctuées par une 15e et une 8e place. Pourtant, nombreux sont ceux, et notamment les anciens de MU, à pousser la direction mancunienne à se tourner vers un autre coach pour la saison prochaine. Auteur de critiques virulentes sur Carrick sur ses réseaux sociaux, Paul Scholes a dû s’expliquer dans le podcast The Good, The Bad & The Football.

« Je ne voulais en aucun cas offenser Michael. Michael est l’une des personnes les plus gentilles que vous puissiez rencontrer dans le monde du football et il serait la dernière personne que je voudrais offenser. J’ai quand même envoyé un message à Michael pour lui dire : « Écoute, je n’ai jamais voulu te contrarier », mais je ne pense pas que j’avais besoin de le dire. Il m’a répondu qu’il n’était pas contrarié. Je pense que les gens ont simplement interprété cela différemment de ce que je voulais dire. La seule chose que je dirais, c’est que je ne pense pas qu’ils aient très bien joué lors des quatre derniers matchs, mais qu’ils parviennent tout de même à obtenir des résultats. Nous avions le meilleur entraîneur au monde (Sir Alex Ferguson) et il disait toujours qu’il fallait parfois un peu de chance avec les expulsions et les différents événements qui se produisent pendant les matchs, mais c’est tout ce que je voulais dire. » L’ancien milieu de terrain a fait profil bas, mais toujours est-il que les amoureux de MU ne poussent pas vraiment pour voir l’intérim de Carrick se prolonger.

Ils sont tous fous de Luis Enrique

En clair, les observateurs veulent un nom plus ronflant à la tête des Red Devils. C’est d’ailleurs ce qu’écrit noir sur blanc le Manchester Evening News. « À 44 ans, il (Carrick) a dépassé toutes les attentes depuis son retour en janvier et devrait être engagé à titre permanent s’il parvient à qualifier le club pour la Ligue des champions, à condition qu’aucun entraîneur d’élite ne soit disponible. Qui fait partie de l’élite ? Luis Enrique et Julian Nagelsmann sont deux entraîneurs qui devraient être considérés avant Carrick, quels que soient ses résultats cette saison. Ils ont fait leurs preuves au plus haut niveau et ont accompli davantage que Carrick au cours de leur carrière. Manchester United devrait courtiser Luis Enrique et Nagelsmann pour évaluer leur intérêt pour le poste. Luis Enrique a remporté deux fois la Ligue des Champions, avec Barcelone et le Paris Saint-Germain, et a décroché des trophées nationaux pour les deux clubs. Le contrat d’Enrique à Paris expire à l’été 2027, ce qui signifie qu’il pourrait y avoir une opportunité pour Manchester United, d’autant plus que l’Espagnol serait prêt à relever un nouveau défi, selon certaines informations. »

Une option validée par une autre ancienne légende de MU, le Français Patrice Evra. « Je ne parle pas au conseil d’administration de Manchester United ni à Sir Jim Ratcliffe, mais à mon humble avis, sans vouloir manquer de respect au PSG ni à Nasser Al-Khelaifi, Luis Enrique serait l’entraîneur idéal pour Manchester United. J’adore cet homme, j’adore sa philosophie, ce qu’il a traversé dans sa vie personnelle et la façon dont il a surmonté ces épreuves en dit long sur sa personnalité. Le travail qu’il a accompli au PSG en remportant la Ligue des Champions sans Lionel Messi, Kylian Mbappé ou Neymar est fantastique. Les joueurs devront travailler très dur pour jouer à Manchester United, ils devront beaucoup courir et je pense qu’Enrique leur apportera cela. Mais je ne pense pas qu’il faille écarter Michael Carrick, il a fait un excellent travail et nous devons lui donner une chance. Les gens veulent un entraîneur exceptionnel pour Manchester United, mais pour l’instant, nous avons besoin de quelqu’un qui comprenne le club et les joueurs. Enrique est un tacticien de génie et il est excellent avec les joueurs, mais je pense que Carrick mérite sa chance. » Souvent cité du côté d’Old Trafford, Luis Enrique a décidément la cote en Angleterre. Un intérêt qui, à défaut de le séduire, sera un excellent levier pour la négociation de son nouveau contrat à Paris.

