Qualifications CAN 2021 : Hakim Ziyech et le Maroc brillent, belle opération pour la Tunisie et le Mali

Les qualifications pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations (du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun) se poursuivaient ce vendredi soir. Le Maroc en a profité pour effectuer une belle opération. Dans le groupe E, il recevait le Centrafrique, concurrent direct aux deux premières places qualificatives. Emmenés par un Hakim Ziyech des grands soirs, les Lions de l'Atlas n'ont pas de détail pour l'emporter largement 4-1. Ils prennent la première place de la poule, deux points devant la Mauritanie et quatre sur leur adversaire du soir.

On l'a dit, le nouveau jouer de Chelsea aura été l'homme de cette rencontre dominée de bout en bout par son équipe. Passeur sur le premier but d'Hakimi (1-0, 10e), il aura redonné l'avantage aux siens sur penalty (2-1, 31e), avant d'y aller de son doublé (3-1, 33e). Toujours à la baguette sur cette action, Ziyech voyait cette fois Aboukhlal creuser un peu plus l'écart (4-1, 64e). Les partenaires de Geoffroy Kondogbia ont un peu existé dans cette rencontre, égalisant par Mafouta (25e) mais la victoire marocaine ne souffre d'aucune contestation.

La Tunisie, le Mali et l'Afrique du Sud réussissent leur soirée

Ce fut plus serré pour la Tunisie ce soir mais la qualification pour la prochaine CAN sent très bon. Déjà leaders du groupe avant le coup d'envoi, les Aigles de Carthage ont battu la Tanzanie 1-0 grâce à un penalty de Msakni (18e) et les voilà désormais à neuf points en trois rencontres, soit six de plus que leurs trois adversaires dans la poule J. A noter que Wahbi Khazri, titulaire ce soir, a réalisé un match plein, lui qui n'a disputé que 147 minutes de jeu en Ligue 1 cette saison avec Saint-Etienne, alors que le Marseillais Saîf-Eddine Khaoui a effectué une entrée en jeu intéressante.

On se rend cette fois dans le groupe A où le Mali recevait la Namibie dans une rencontre décisive pour la suite des qualifications. Un petit but du Rémois El Bilal Touré sur penalty (33e) aura suffi au bonheur des Aiglons, qui s'imposent donc 1-0. Cette victoire est bienvenue puisqu'elle leur permet de prendre la tête de la poule, à égalité de points (7) avec la Guinée, mais le Mali possède surtout 4 unités d'avance au compteur sur la Namibie. Enfin, l'Afrique du Sud n'a pas brillé mais elle a réalisé le plus dur en décrochant un succès 2-0 sur Sao Tomé (Pau et Zungu sont les buteurs). S'ils n'ont pas rassuré, les Bafana Bafana en profitent pour sécuriser la 2e place du groupe C, trois points derrière le Ghana.

Les résultats du soir :

Afrique du Sud 2 - 0 Sao Tomé-et-Principe : Pau (sp 55e), Zungu (90e)

Mali 1 - 0 Namibie : E.B. Touré (sp 33e)

Maroc 4 - 1 Centrafrique : Hakimi (10e), Ziyech (sp 31e, 33e), Aboukhlal (64e) ; Mafouta (25e)

Tunisie 1 - 0 Tanzanie : Msakni (sp 18e)