Débuts en vue pour Cédrik Gbo à OHL

L’aventure de Cédrick Gbo (19 ans) en Belgique va enfin pouvoir démarrer. Selon nos informations, le milieu de terrain, qui s’est engagé avec OHL sous la forme d’un prêt payant avec option d’achat en provenance de l’Espérance de Tunis juste avant la fin du dernier mercato d’hiver, sera en mesure de faire ses débuts dans le groupe ce mardi.

La suite après cette publicité

Ce prospect, très en vue en Tunisie, attendait la délivrance d’un document administratif afin de pouvoir officiellement représenter Louvain et lancer sa carrière européenne. Toujours d’après nos informations, outre Sassuolo et Lugano, trois clubs de Ligue 1 - le RC Lens, le Stade Rennais et les Girondins de Bordeaux - étaient aussi sur le coup mais n’ont pas réussi à boucler l’opération.