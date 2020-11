Ligue Europa, LOSC : la réaction de Christophe Galtier après l'exploit à Milan

De la colère à la joie, il n'y a qu'un pas. Après le match nul de son LOSC contre l'Olympique Lyonnais dimanche soir en Ligue 1 (1-1), Christophe Galtier avait été dur avec ses joueurs au coup de sifflet final. L'entraîneur des Dogues reprochait notamment à certains joueurs de ne pas faire les efforts nécessaires. Mais ce jeudi, le coach français avait bien plus le sourire. Opposée à l'AC Milan pour le compte de la 3e journée de Ligue Europa, son équipe n'a fait qu'une bouchée de la formation italienne (3-0, triplé de Yusuf Yazici). Présent au micro de RMC Sport, l'ancien coach de l'ASSE a donc fait part de sa satisfaction, tout en félicitant ses hommes.

La suite après cette publicité

«C'est un très grand match. Vous avez très rarement des moments de joie dans un métier difficile, mais venir faire ce genre de performance ici face à l'AC Milan, évidemment que ce sont des moments particuliers qu'on retiendra tout au long de sa vie. Cette victoire est la réussite de mes joueurs qui se sont appropriés ce que nous avions travaillé pendant 48 heures. Ils l'ont respecté et ils ont mis beaucoup d'énergie et d'application. Je suis vraiment très fier de mes joueurs ce soir parce que quand on vient ici, avec la série que faisait l'AC Milan, on avait des armes, des arguments mais on pouvait aussi avoir quelques inquiétudes. Et après le premier quart d'heure, notre jeu s'est mis en place. Les joueurs ont réussi le match parfait», a d'abord lancé Galtier.

«On va quand même redonner quelques coups de tournevis pendant le voyage»

Avec sept points en trois matches, le LOSC se retrouve donc en tête de la poule H avec une unité de plus que son adversaire du soir. La qualification pour la phase finale est donc en bonne voie mais Christophe Galtier ne souhaite pas crier victoire trop vite : «je pense qu'il nous faudra au moins une victoire. Le prochain match, on va recevoir Milan chez nous. Un Milan qui va être un peu énervé quand même. Il faudra faire au moins une victoire pour être qualifié. Je ne connais pas le résultat de l'autre match mais on est en tête du groupe. On va quand même redonner quelques coups de tournevis pendant le voyage pour se préparer pour le match de Brest qui arrive très rapidement.»

Car dans trois jours, les Dogues ont rendez-vous avec le Stade Brestois 29 dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1. Il va donc vite falloir se reconcentrer tout en savourant ce succès précieux. Un succès qui fait du bien après les défaites de l'OM, Rennes, Paris et Nice sur la scène européenne. Mais de son côté, Christophe Galtier ne souhaite pas entendre parler de ça : «non, il n'y a pas de sauveur du football français au niveau européen. On a fait une grande performance, on est contents, on continue notre parcours, notre série. Et dans trois jours, on est à Brest.» Cette victoire reste cependant la bienvenue après deux jours très compliqués pour le football français.