PSG : un consultant brésilien s'en prend à Neymar pour défendre Mbappé

La suite après cette publicité

L’affaire du penaltygate entre Neymar et Kylian Mbappé fait beaucoup parler au Brésil. Au pays aurivderde, tous les observateurs sont d’accord pour affirmer que le numéro 10 du PSG et de la Seleção est un meilleur spécialiste des penalties que son jeune coéquipier français. En revanche, l’attitude du Brésilien sur les réseaux sociaux (il a « liké » des tweets critiquant Mbappé) ne passe pas.

Ancien joueur des Corinthians et international brésilien devenu consultant pour UOL Esporte, Walter Casagrande a chargé son compatriote. « Le manque de professionnalisme de Neymar offensé doit être insupportable pour un champion du monde et meilleur jeune de la Coupe de Russie en 2018 », a-t-il déclaré, avant d’ajouter que même le sélectionneur national, Tite, « collabore » au fait que Neymar « soit égoïste ». Critique, Casagrande espère quand même que Neymar soulèvera la Coupe du monde au Qatar. « Je ne veux pas que Neymar échoue. Je veux être présent, si possible, pour un autre titre mondial pour le Brésil comme en 2002, car le sentiment de ce plaisir est grand. »