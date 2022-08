PSG, penaltygate : le Brésil ne laisse aucune chance à Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Depuis le match contre Montpellier (5-2), le Paris Saint-Germain doit gérer un deuxième penaltygate. Après la brouille entre Neymar et Edinson Cavani en 2017, le Brésilien s’est cette fois-ci fâché avec Kylian Mbappé. En clair, ce dernier est devenu le premier choix de Christophe Galtier dans cet exercice, alors que Neymar est réputé pour être le meilleur tireur de penalty du monde. Une affaire qui a fait réagir la planète du football.

En Espagne, les malheurs du PSG ont une nouvelle fois régalé la presse locale. Aujourd'hui, c’est au tour des Brésiliens de réagir. Sans surprise, le pays auriverde, qui aime bien pourtant critiquer son enfant chéri, est derrière le numéro 10 parisien. Des médias brésiliens comme Globoesporte n’ont d’ailleurs pas tardé à ressortir une statistique montrant que le natif de Mogi das Cruzes est bien plus efficace que le Bondynois depuis que les deux joueurs évoluent ensemble (2017).

Neymar fait l’unanimité

Ainsi, sur les 39 penalties qu’il a tirés, Neymar en a converti 90% (seulement 4 ratés). Pour Mbappé, c’est 20 penalties tirés pour 80% de réussite (5 ratés). Certes, l’ancien Blaugrana en a tiré davantage parce qu’il était le tireur numéro 1 avant cette saison. Mais au-delà de ça, la question ne se pose même pas pour plusieurs consultants brésiliens de UOL Esporte. « Pour moi, ce n'est pas une surprise. Neymar a été terrible l'année dernière, les fans ne voulaient pas de lui, le PSG ne voulait pas de Neymar. Mbappé n'est resté que parce qu'il a reçu beaucoup de pouvoirs. Neymar est comme ça, arrogant, autoritaire, il pense qu'il est génial. Il était silencieux pendant qu'il était au plus bas. Le pire, c'est qu'il aimait les commentaires sur Mbappé à cause du penalty. Je pense que Neymar tire mieux les penalties que Mbappé. Mais les deux sont excessivement vaniteux, sauf que Neymar a un comportement plus traître que Mbappé », a lâché Walter Casagrande Junior.

« Je pense que c’est le meilleur qui doit tirer, non ? Pour moi, c’est Neymar qui les tire le mieux. Il a une façon de tirer qui lui permet d’attendre que le gardien bouge. Il a déjà raté des penalties, mais son pourcentage de réussite est très élevé. C’est un gars qui demande des responsabilités lors des moments difficiles. Je ne dis pas que Mbappé ne le fait pas, mais Neymar est meilleur », a expliqué Rodrigo Coutinho. Un sentiment partagé par Rafael Reis. « C'est une erreur de croire que le tireur de penalty doit être le patron de l'équipe, le joueur le plus important de l'équipe. Le tireur de penalty doit être celui qui tire le mieux. La performance de Neymar est supérieure à celle de Mbappé. Par conséquent, dans le différend entre les deux, celui qui devrait tirer les penalties, c’est Neymar. » C’est ce qui s’appelle faire l’unanimité !