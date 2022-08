PSG : Luis Campos a allumé Kylian Mbappé et Neymar !

La suite après cette publicité

L'affaire Neymar-Mbappé ? Le Paris Saint-Germain compte vite éteindre la polémique. Malgré la large victoire parisienne contre Montpellier (5-2), une affaire entre Neymar et Kylian Mbappé vient noircir le début de saison parfait du club parisien. Pour rappel, Kylian Mbappé a été buteur pour la première fois de la saison, mais il a aussi manqué un penalty, que Neymar souhaitait tirer. Le Français était visiblement agacé et perturbé par des problèmes personnels.

Mais de son côté, le Brésilien a "liké" sur Twitter des messages de la part de comptes fans et de médias ne comprenant pas que Kylian Mbappé soit le tireur désigné des penalties. Interrogé en zone mixte, Christophe Galtier a pourtant expliqué qu'il n'y avait pas de tireur attitré, du moins pour toute la saison. Seulement voilà, la polémique a pris de l'ampleur, au point qu'une réunion de crise était prévue au sein du club champion de France, avec les deux intéressés et Luis Campos, le nouveau conseiller du club francilien.

Neymar rappelé à l'ordre après ses "likes"

Pour freiner la polémique, Le Parisien rapporte que plusieurs cadres du vestiaire, dont Sergio Ramos, avaient déjà tenté de parler aux deux stars pour faire retomber toute cette histoire. Mais Luis Campos les aurait recadrés en indiquant que leur comportement ne devait pas nuire aux performances de l'équipe et que le «linge-sale devait se laver en famille et pas sur le terrain, devant les caméras». De plus, les "likes" de Neymar n'auraient clairement pas plu au tandem Galtier-Campos, qui ont rappelé à l'ordre le Brésilien.

«Tu es un grand joueur et c’est celui-là qui m’intéresse», aurait même glissé le conseiller au cours de la réunion. Concernant Mbappé, ses gestes d'humeur sur le terrain ont également déplu à Campos. À l'issue de cette réunion, le quotidien francilien affirme que les deux joueurs ont assuré que leur différend était maintenant clos. Il faudra maintenant mettre définitivement un terme à cette histoire sur le terrain, dès dimanche, sur la pelouse Lille, pour le compte de la 3e journée de Ligue 1.