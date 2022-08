PSG : nouvelles révélations sur l'affaire Neymar-Mbappé

La suite après cette publicité

Samedi soir, le Paris Saint-Germain s'est imposé 5 à 2 face à Montpellier lors de la deuxième journée de Ligue 1. Une belle victoire acquise à domicile au Parc des Princes. Mais ce n'était pas vraiment la fête au sein de l'écurie francilienne. Pour son premier match officiel de la saison, Kylian Mbappé a été buteur, mais il a manqué un pénalty. Mais c'est surtout son attitude qui a fait jaser. Le Français était visiblement agacé et perturbé par des problèmes personnels.

De son côté, Neymar, qui a pris le ballon pour tirer et transformer le deuxième pénalty, a fait parler de lui sur les réseaux sociaux où il a liké des messages négatifs sur KM7. De quoi mettre le feu, notamment en Espagne où on se régale devant ce nouveau feuilleton. La presse française a également évoqué ce nouveau "Pénaltygate". Hier soir, L'Équipe a d'ailleurs assuré qu'une réunion de crise était prévue au sein du club champion de France.

Les deux camps sont clairs

Ainsi, Kylian Mbappé et Neymar vont se réunir prochainement avec Christophe Galtier et Luis Campos afin de mettre un terme à cette polémique. Sachant que l'entraîneur du PSG a précisé que l'ordre des tireurs de pénalty samedi était établi, mais que ce n'était pas forcément valable pour tout l'exercice 2022-23. Ce lundi, RMC Sport confirme la tenue d'un rendez-vous entre les quatre hommes. Mais le média français ajoute quelques éléments supplémentaires.

Ainsi, on apprend que du côté du clan Mbappé, on est plutôt tranquille après cet épisode. La star française est prête à reprendre l'entraînement avec le sourire et ne compte pas mettre de l'huile sur le feu. Du côté de Neymar, son entourage assure qu'il est content au sein du club de la capitale. Mais L'Équipe précise toutefois que ses proches s'étonnent tout juste des pouvoirs accordés à KM7. Pour rappel, KM7 ne serait pas contre un départ de son coéquipier. Enfin, le PSG est serein mais veut régler au plus vite cette affaire qui vient polluer un début de saison parfait.